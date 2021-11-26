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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

26.11.2021 13:34
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA16.3220,73BIST ANKARA2.570-0,50BIST ANTALYA2.646-1,28BIST BALIKESİR2.092-0,41BIST BURSA5.6171,04BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA16.3220,73
BIST ANKARA2.570-0,50
BIST ANTALYA2.646-1,28
BIST BALIKESİR2.092-0,41
BIST BURSA5.6171,04
BIST DENIZLI1.8440,14
BIST ISTANBUL1.948-2,14
BIST IZMIR3.864-0,11
BIST KAYSERI11.273-1,90
BIST KOCAELI5.172-1,53
BIST KONYA2.345-0,27
BIST TEKIRDAĞ11.9062,96
BIST AYDIN1.150-1,63
BIST MANISA1.512-1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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