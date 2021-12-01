Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|18.952
|6,25
|BIST ANKARA
|2.672
|0,47
|BIST ANTALYA
|2.646
|-0,36
|BIST BALIKESİR
|2.177
|-0,16
|BIST BURSA
|5.872
|1,84
|BIST DENIZLI
|1.850
|0,85
|BIST ISTANBUL
|2.018
|2,40
|BIST IZMIR
|4.024
|0,86
|BIST KAYSERI
|11.444
|0,68
|BIST KOCAELI
|5.507
|2,86
|BIST KONYA
|2.320
|1,52
|BIST TEKIRDAĞ
|11.909
|-0,25
|BIST AYDIN
|1.175
|0,57
|BIST MANISA
|1.500
|1,31
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi