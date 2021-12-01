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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

01.12.2021 13:52
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.9526,25BIST ANKARA2.6720,47BIST ANTALYA2.646-0,36BIST BALIKESİR2.177-0,16BIST BURSA5.8721,84BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA18.9526,25
BIST ANKARA2.6720,47
BIST ANTALYA2.646-0,36
BIST BALIKESİR2.177-0,16
BIST BURSA5.8721,84
BIST DENIZLI1.8500,85
BIST ISTANBUL2.0182,40
BIST IZMIR4.0240,86
BIST KAYSERI11.4440,68
BIST KOCAELI5.5072,86
BIST KONYA2.3201,52
BIST TEKIRDAĞ11.909-0,25
BIST AYDIN1.1750,57
BIST MANISA1.5001,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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