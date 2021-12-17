Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|24.386
|5,11
|BIST ANKARA
|3.236
|4,52
|BIST ANTALYA
|3.865
|4,18
|BIST BALIKESİR
|2.612
|3,15
|BIST BURSA
|6.352
|2,64
|BIST DENIZLI
|2.000
|1,70
|BIST ISTANBUL
|2.590
|4,39
|BIST IZMIR
|5.016
|4,94
|BIST KAYSERI
|12.626
|2,13
|BIST KOCAELI
|6.890
|4,33
|BIST KONYA
|2.579
|2,75
|BIST TEKIRDAĞ
|13.449
|4,45
|BIST AYDIN
|1.335
|2,79
|BIST MANISA
|1.748
|4,95
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi