Gurbetçi Sezonunda Sınır Kapılarında Yoğunluk - Son Dakika
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Gurbetçi Sezonunda Sınır Kapılarında Yoğunluk

Gurbetçi Sezonunda Sınır Kapılarında Yoğunluk
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Trakya sınır kapılarında 3.7 milyon yolcu geçiş yaptı; bekleme süresi 39'dan 27 dakikaya düştü.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye geliş ve dönüşlerinin yoğunlaştığı gurbetçi sezonunda, Trakya'daki sınır kapılarından yaklaşık 3 milyon 700 bin yolcu giriş ve çıkış yaptı.

22 Haziran'da başlayan gurbetçi sezonunda Kapıkule başta olmak üzere Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk yaşandı. Sezon kapsamında sınır kapılarından yaklaşık 1 milyon araç giriş-çıkış gerçekleştirdi. 27 Ağustos'ta ise Trakya'daki sınır kapılarından 5 bin 587 aracın çıkış yaptığı ve bu rakamın son 3 yılın en yüksek günlük araç çıkışı olduğu belirtildi.

Bekleme süresi 27 dakikaya geriledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde geçen yıl ortalama 39 dakika olan bekleme süresinin bu yıl 27 dakikaya düşürüldüğünü açıkladı. Gurbetçi sezonunun önümüzdeki günlerde sona ermesi beklenirken, dönüş yolculuğuna çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sınır kapılarında devam ediyor.

Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gurbetçi Sezonunda Sınır Kapılarında Yoğunluk - Son Dakika

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