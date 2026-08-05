Gurbetçiler Şehir Ekonomisine Can Suı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gurbetçiler Şehir Ekonomisine Can Suı Oldu

Gurbetçiler Şehir Ekonomisine Can Suı Oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de yaz tatilinde gelen gurbetçiler, esnafa ve şehre ekonomik canlılık kazandırdı.

Kırşehir'de yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçiler, şehir ekonomisine hareketlilik kazandırdı.

Sıcak havaların etkisiyle durgun geçen yaz sezonunda gurbetçiler, Ahilik geleneğini sürdüren kent esnafına can suyu oldu. Esnaf, gurbetçilerin gelişiyle birlikte çarşı ve pazarda gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını belirttiler. Sultan Bitecek, gurbetçilerin hem esnafa hem de şehir ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Gurbetçi olarak tabir edilen vatandaşlarımızın gelmesiyle birlikte şehirde hareketlilik oluştu. Esnaf da, vatandaş da bu canlılıktan memnun" dedi.

Yaklaşık 60 yıldır esnaflık yapan Cemal İşeri ise bu yıl yaz sezonunun beklenenden daha durgun geçtiğini söyledi. Gurbetçilerin ekonomiye katkı sunduğunu aktaran İşeri, "60 yıllık esnafım. İlk kez bir yaz döneminin bu kadar durgun geçtiğini görüyorum. Gurbetçiler sıcak havalarda ekonomiye adeta can suyu oldu" diye konuştu.

Esnaf Bektaş Yıldırım da gurbetçilerin yerel işletmelere önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Gurbetçilerin tatil dönemi olarak bilinen bu süreçte özellikle yerel işletmelere katkıları oluyor. Geldiklerinden bu yana ister istemez bir canlılık oluştu. Hiçbir şey olmasa dahi katkıları fark edilir derecede hissediliyor" ifadelerini kullandı.

Yaz tatilini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin alışverişleriyle oluşan hareketliliğin özellikle küçük esnafın iş hacmine olumlu yansıdığı gözlenirken, sünnet düğünleri ve düğünler nedeniyle kuyumcular, gelinlik mağazaları ile temel gıda ürünü satışlarında da artış yaşandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırşehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gurbetçiler Şehir Ekonomisine Can Suı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:15
Salah karşılamasında ilginç anlar Galatasaray formasını çıkarttırdılar
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:09:27. #7.12#
SON DAKİKA: Gurbetçiler Şehir Ekonomisine Can Suı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.