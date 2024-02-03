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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 bin 168 kilogram sıvı metamfetamine el konuldu - Son Dakika
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Ekonomi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 bin 168 kilogram sıvı metamfetamine el konuldu

Gürbulak Gümrük Kapısı\'nda 6 bin 168 kilogram sıvı metamfetamine el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, İran uyruklu bir kişinin eşyaları arasında bulunan şüpheli sıvıda 6 bin 168 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonun ardından soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

03.02.2024 11:01
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 168 kilogram sıvı metamfetamine el konuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı yolcu salonunda, gümrük ekiplerince yapılan yolcu analizleri ve kontroller sırasında, İran uyruklu bir kişinin eşyaları arasında şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş şüpheli sıvı tespit edildi.

Şüpheli maddeden numune alınarak yapılan analizde, sıvının "metamfetamin" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyon sonucunda, 6 bin 168 kilogram olduğu belirlenen uyuşturucuya el konuldu.

Konuya ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 bin 168 kilogram sıvı metamfetamine el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 bin 168 kilogram sıvı metamfetamine el konuldu - Son Dakika
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