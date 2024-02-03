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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 tonu aşkın metamfetamin yakalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 tonu aşkın metamfetamin yakalandı

Gürbulak Gümrük Kapısı\'nda 6 tonu aşkın metamfetamin yakalandı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş 6 bin 168 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olarak belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.02.2024 22:45
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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yağ şişeleri içinde 6 tonu aşkın metamfetamin yakalandı

ANKARA - Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 168 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Kapısı Yolcu Salonunda, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Müdürlüğü birimlerince yapılan yolcu analizleri ve gerçekleştirilen kontroller sırasında, İran uyruklu bir şahsın eşyası içerisinde, şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş şüpheli bir sıvı saptandı.

Gümrük Muhafaza birimlerince, şüpheli sıvı maddeden numune alınarak analize tabi tutuldu. Analiz neticesinde sıvının "metamfetamin" cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 6 bin 168 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

Konuyla ilgili tahkikat Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmekte olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 tonu aşkın metamfetamin yakalandı - Son Dakika
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