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Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı - Son Dakika

Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı

03.01.2022 11:40
Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı

Karadeniz'de son günlerde hamsi avı beklenenden az olunca Trabzon'da tezgahlar birkaç gündür hamsisiz kaldı.

Karadeniz'de son günlerde hamsi avı beklenenden az olunca Trabzon'da tezgahlar birkaç gündür hamsisiz kaldı.

Gürcistan'da 1 Ocak itibariyle başlayan hamsi avı şu ana kadar bekleneni veremezken balıkçılar Gürcistan'dan da da hamsinin gelmeyişinin işlerini zorlaştırdığını söylediler.

Trabzon'da tezgahları özellikle istavrit süslerken birkaç gündür ise hamsi pek görünmedi. Sezon başından beri istavritteki bolluk bugünlere kadar sürerken fiyatı da değişmedi. Trabzon'da tezgahlarda kilosu 15 TL'den satılan istavrit piyasanın en ucuz balığı olurken, bugünlerde hamsinin yerini almış gibi görünüyor

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, yaptığı açıklamada "Hamsi 3-4 günden beri gelmiyor. Şu anda tezgahlarda hamsi yok. Gürcistan'dan gelecek olan hamsiyi bekliyoruz ancak oradan da hamsinin olduğuna dair hiç ses seda gelmedi. Yılbaşından sonra gelmesi gerekirdi gelmedi. Vatandaş Gürcistan'dan gelecek hamsiyi bekliyor inşallah gelir de biz de satarız. Daha önceki yıllarda Gürcistan'dan Ocak ayının ilk günlerinde hamsi gelirdi ancak şu ana kadar hiç gelmedi. Şu an görünürlerde hamsi pek yok. Şu an istavrit, çinekop geliyor, barbun, mezgit az miktarda geliyor. İstavriti 20 TL, iri istavriti 50 TL, barbunu 60-70 TL, çinekopu 60 TL ve sarganı 60 TL'den satıyoruz" dedi.

Bu sezon ilk kez hamsisiz bir gün geçirdiklerini belirten balıkçı esnaflarından İlhan Özbayrak ise "Aldığımız haberlere göre Gürcistan'da da pek hamsi yok. Gürcistan'dan hamsinin hiç bu kadar geciktiğine rastlamazdım genelde yılbaşından sonra hemen gelmeye başlardı. Arada bir hamsi görünüyormuş ancak bol miktarda değil. Bol miktarda avlanırsa ilimize de gelir. İlk kez hamsisiz günler geçiriyoruz. Bu sezon hamsi erken başladı erken bitti. Şu an istavrit var istavrit satıyoruz. Şu an en bol olan istavrit bütün balıklar pahalındı bir tek o ucuz 15 TL kilosu. Hamsinin yerini istavrit aldı" diye konuştu.

Şu an en bol ve en ucuz balığın istavrit olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Gürcistan'dan hamsi bekleniyordu ancak gelmedi. Şu an beklemedeyiz inşallah gelir. Aldığımız duyumlara göre orada da hamsi pek yokmuş herkes çıkacak umuduyla bekliyor. Şu an istavrit bol ve ucuz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı
Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı
Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı
Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı
Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı
Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı
Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı
Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı

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Türk Lirası, Karadeniz, Gürcistan, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gürcistan'dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı - Son Dakika
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