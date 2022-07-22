Gürdoğan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren firmaları tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gürdoğan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren firmaları tebrik etti

22.07.2022 18:18
Gürdoğan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren firmaları tebrik etti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına Doğu Karadeniz'den giren 2 firmanın yetkililerini başarılarından dolayı kutladı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına Doğu Karadeniz'den giren 2 firmanın yetkililerini başarılarından dolayı kutladı.

DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, her yıl geleneksel olarak İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesine 2021 yılında Doğu Karadeniz Bölgesinden iki firmanın girmeyi başardığı belirtildi.

Rize merkezli Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ'nin listeye 61. sıradan giriş yaptığı vurgulanan açıklamada, Kebir Süt markası ile süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Trabzon merkezli Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeniden sıralamaya girme başarısı göstererek 261. sırada yer aldığının altı çizildi.

Açıklamada, Gürdoğan'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Bölgemizin güzide sanayi kuruluşlarından olan ihracatçı üyelerimiz Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ ve Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ firmaları, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu listesine girme başarısı gösterdi. Her iki firmanın da kendi sektörlerinde birer dünya markası haline gelmesinden gurur duyuyoruz. Gerek ülkemize kazandırdıkları döviz, gerekse insanımıza sağladıkları iş imkanları ve istihdam kapasiteleri takdire şayan."

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths: İki Taraf da Karadeniz'e Çıkan Gemilere Saldırılmaması Konusunda Mutabık Kaldı BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths: İki Taraf da Karadeniz'e Çıkan Gemilere Saldırılmaması Konusunda Mutabık Kaldı TEKNOFEST KARADENİZ Giresun yarışmaları başladı TEKNOFEST KARADENİZ Giresun yarışmaları başladı
Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gürdoğan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren firmaları tebrik etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
16:34 Twitter'a Elon Musk darbesi! Kullanıcı sayısı artmasına rağmen geliri korkunç şekilde eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 18:18:23. #1.11#
SON DAKİKA: Gürdoğan, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren firmaları tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement