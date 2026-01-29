Gürsu armudu Cidde Turizm Fuarı'nda - Son Dakika
Ekonomi

Gürsu armudu Cidde Turizm Fuarı'nda

Gürsu armudu Cidde Turizm Fuarı\'nda
29.01.2026 12:07  Güncelleme: 12:09
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen turizm fuarında Gürsu'nun tescilli ürünleri Deveci Armudu ve Santa Maria armutlarını tanıtarak büyük ilgi gördü. Başkan Işık, Gürsu'nun turizm ve tarım potansiyelini anlattı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa standında, fuarın ilk gününde Gürsu'nun tescilli lezzeti olan Deveci Armudu ve Santa Maria armutlarını tanıttı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile beraber Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki turizm fuarına katıldı.

Cidde Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen JTTX Cidde Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki Bursa standında misafirlere, yanında götürdüğü Gürsu'nun özel lezzetlerini tanıtan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, fuar misafirlerinin ilgi odağı oldu.

Misafirlere tadım yaptıran Başkan Işık, Gürsu'nun turizm potansiyeli hakkında da bilgi verdi. Kırsal turizm destinasyonları ve yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Işık, özellikle tarım ürünleri konusunda Gürsu olarak pazardaki rolleri hakkında da bilgi verdi.

Coğrafi işaret tescili olan Gürsu armudunun pazardaki payı, lezzet potansiyeli ve dünyaya yaptığı ihracat rakamlarını detaylıca aktaran Başkan Işık, misafirlerden ve stantlardan tam not aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Yerel Yönetim, Mustafa Işık, Ekonomi, Turizm, Tarım, Gürsu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gürsu armudu Cidde Turizm Fuarı'nda - Son Dakika

