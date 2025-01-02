Gürsu Belediyesi'nden Fırın ve Market Denetimleri - Son Dakika
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Ekonomi

Gürsu Belediyesi'nden Fırın ve Market Denetimleri

Gürsu Belediyesi\'nden Fırın ve Market Denetimleri

Gürsu Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde fırın ve marketlerde hijyen ve uygunluk denetimleri gerçekleştirdi. Başkan Mustafa Işık, denetimlere katılarak vatandaşların taleplerine yanıt verdiklerini belirtti.

02.01.2025 09:24  Güncelleme: 09:26
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Gürsu Belediyesi Zabıta ekipleri, fırın ve marketlerdeki denetimlerin aralıksız sürdürüyor. Sabah erken saatlerde gerçekleşen denetimlere Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı.

Gürsu Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki tüm fırınlara, sabah şafak saatlerinde denetimler gerçekleştirdi. Fırınların hijyen kontrollerinin ve üretime uygunluk kontrollerinin yapıldığı denetimlerde aykırı bir durum teşkil eden fırınlara cezai işlem uygulandı.

Eş zamanlı gerçekleştirilen market denetimlerine ise Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı. Marketlerdeki raflarda yer alan ürünlerin kontrollerinin yapıldığı, aynı zamanda son kullanma tarihlerine bakıldığı denetimlerde Başkan Işık, "Vatandaşımızın isteği üzerine rutin olarak yaptığımız denetim sayımızı arttırdık. Tüm fırınlarımıza ve marketlerimize denetimlerimizi gerçekleştirdik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gürsu Belediyesi'nden Fırın ve Market Denetimleri - Son Dakika

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