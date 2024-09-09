Gürsu Belediyesi'nin Genç Dijital Girişimcilik Akademisi'nden mezunlar - Son Dakika
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Ekonomi

Gürsu Belediyesi'nin Genç Dijital Girişimcilik Akademisi'nden mezunlar

Gürsu Belediyesi\'nin Genç Dijital Girişimcilik Akademisi\'nden mezunlar

Gürsu Belediyesi'nin kadın ve gençlerin hayatlarını değiştirdiği Genç Dijital Girişimcilik Akademisi projesi dördüncü dönem mezunlarını verdi. Proje çerçevesinde, dört dönemde, 71 katılımcının eğitim aldığı Akademi sayesinde, en az 10 genç eğitim gördükleri alanda işe başlarken en az 10 kadın da girişimci oldu.

09.09.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
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Gürsu Belediyesi'nin kadın ve gençlerin hayatlarını değiştirdiği Genç Dijital Girişimcilik Akademisi projesi dördüncü dönem mezunlarını verdi. Proje çerçevesinde, dört dönemde, 71 katılımcının eğitim aldığı Akademi sayesinde, en az 10 genç eğitim gördükleri alanda işe başlarken en az 10 kadın da girişimci oldu.

Onlarca genç iş hayatına atıldı, onlarca kadın girişimci oldu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı BEBKA koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP projesinde, Gürsu Belediyesi'nin başlattığı Genç Dijital Girişimcilik Akademisi Projesi dördüncü kez mezunlarını verdi.

120 saat teorik eğitim alan kursiyerler, 80 saat de takım eğitimi aldılar, ayrıca firma ziyaretleri yapma imkanına sahip oldular.

Hayriye teyze herkese ilham oldu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun desteği ile Kestel'in Kozluören Köyü'nde 500 tonluk soğuk hava deposu kuran Girişimci Hayriye Gündoğan'ın konuk olduğu sertifika töreninde, keyifli bir de söyleşi yapıldı. Zaman zaman Hayriye Gündoğan'ı ziyaret eden ve ondan ilham alan kadınlara etkinliğin ardından sertifikaları takdim edildi. Törene; AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Süheyla Bülbül, Bursa Kadın Mühendisler Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği YK Üyesi Cemil Fidanlı Gül, Bursa Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Sibel Zeybek ve Proje Hibe Makamı BEBKA Program Yönetimi Birim Başkanı Erhan Öztürk de katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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