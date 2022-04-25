Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi - Son Dakika
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Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

25.04.2022 12:49
Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda güven endeksi, geçen aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3 arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda güven endeksi, geçen aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3 arttı.

TÜİK, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, nisan ayında önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi martta 111,3 iken nisanda 114,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise martta 116 iken nisanda 119,4 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi de martta 81 iken nisanda 83,5 olarak gerçekleşti.

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Sektörel güven endeksleri arttı Sektörel güven endeksleri arttı Türkgözü gümrük kapısı geçici olarak kapatıldı Türkgözü gümrük kapısı geçici olarak kapatıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi - Son Dakika


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