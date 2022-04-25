Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi - Son Dakika

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda güven endeksi, geçen aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3 arttı.

TÜİK, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, nisan ayında önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi martta 111,3 iken nisanda 114,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise martta 116 iken nisanda 119,4 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi de martta 81 iken nisanda 83,5 olarak gerçekleşti.