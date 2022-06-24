Tüik: Haziranda Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörlerinde Güven Düştü - Son Dakika
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Tüik: Haziranda Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörlerinde Güven Düştü

24.06.2022 10:22
Tüik: Haziranda Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörlerinde Güven Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven endeksi düşerken, inşaat sektöründe yükseldi. En sert düşüş yüzde 2,3 oranıyla perakende ticaret sektöründe oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven endeksi düşerken, inşaat sektöründe yükseldi. En sert düşüş yüzde 2,3 oranıyla perakende ticaret sektöründe oldu.

TÜİK haziran ayına dair hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,3 azaldı. İnşaat sektöründe güven endeksi ise yüzde 1,7 artış gösterdi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN ENDEKSİ

TÜİK verilerine göre, hizmet sektöründe güven endeksi, mayıs ayında 121,7 iken haziranda 119,6 oldu. Bir önceki aya göre değişim oranı da mayıs için 6,1, haziran için -1,7 olarak ölçüldü.

Son 3 aylık dönemde iş durumu endeksi mayısta 122,4, haziranda 122,0 oldu. Bir önceki aya göre değişim oranı da mayıs için 5,8, haziran için -0,3 olarak hesaplandı.

Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep mayıs için 121,8, haziran için 121,9 olarak hesaplandı. Bir önceki aya göre değişim oranı da mayıs için mayısta 6,2 iken haziranda -4,8 oldu.

Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi mayıs için 120,9 iken haziranda 115,0 oldu. Bir önceki aya göre değişim oranı da mayıs için 6,2 iken haziran için -4,8 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi mayısta 121,4, haziranda 118,7 olarak hesaplandı. Bir önceki aya göre değişim oranı da mayısta 1,7 olurken, bu oran haziranda -2,3 oldu.

Son 3 aylık dönemde iş durumu endeksi mayısta 40,5 iken haziranda bu değer 140,2 oldu. Bir önceki aya göre değişim oranı da mayıs için 6,7, haziran için -0,2 olarak gerçekleşti.

Mevcut mal stok seviyesi mayıs için 103,7 iken bu değer haziranda 106,3'e geriledi. Bir önceki aya göre değişim oranı da mayıs için -1,2, haziran için 2,5 olarak hesaplandı.

Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi- satışlar beklentisi mayıs için 120,1 iken bu değer haziran için 109,5'e geriledi. Bir önceki aya göre değişim oranı da mayıs için -1,2 iken haziran için -8,8 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

İnşaat sektörü güven endeksi mayıs için 81,6 olurken haziranda 83,0 oldu. Bir önceki aya göre değişim oranı da mayıs için -2,2 olurken bu oran haziran 1,7 olarak hesaplandı.

Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi mayısta 76,9 olarak hesaplanırken haziranda bu değer 81,4 oldu. Bir önceki aya göre değişim oranı da mayısta -4,7, haziranda 5,7 oldu.

Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi mayıs ayında 86,4, haziranda 84,7 olarak hesaplandı. Bir önceki aya göre değişim oranı da mayısta 0,2 iken bu oran haziranda -1,9 oldu.

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Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Bir Önceki Aya Göre 4,9 Puan Düştü Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Bir Önceki Aya Göre 4,9 Puan Düştü Tüik: Tüketici Güven Endeksi Yüzde 6,2 Azaldı Tüik: Tüketici Güven Endeksi Yüzde 6,2 Azaldı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Haziranda Hizmet ve Perakende Ticaret Sektörlerinde Güven Düştü - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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