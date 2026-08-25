Güven Endeksi Sektörlerde Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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Güven Endeksi Sektörlerde Düşüş Gösterdi

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Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksi Ağustos'ta azaldı.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında azalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında azalarak 110,1 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 oranında azalarak 83,1 değerini aldı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ağustos, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güven Endeksi Sektörlerde Düşüş Gösterdi - Son Dakika

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