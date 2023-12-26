Güven endeksi sektörlerde farklı seyretti

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 oranlarında arttığını, inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023 dönemlerine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 88 değerini aldı.