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Güvenli alışverişin adresi; Bursa Yenişehir - Son Dakika

Güvenli alışverişin adresi; Bursa Yenişehir

08.12.2021 10:38
Güvenli alışverişin adresi; Bursa Yenişehir

Osmanlı'nın ilk başşehri Yenişehir'de halk sağlığı gibi vatandaşa kaliteli hizmet ve ürün sunma anlayışında ısrar eden esnaf ve zanaatkarın bu tutumu, ahilik geleneğinin bozulmadan günümüze kadar ulaştığının en önemli kanıtı.

Osmanlı'nın ilk başşehri Yenişehir'de halk sağlığı gibi vatandaşa kaliteli hizmet ve ürün sunma anlayışında ısrar eden esnaf ve zanaatkarın bu tutumu, ahilik geleneğinin bozulmadan günümüze kadar ulaştığının en önemli kanıtı.

Ahiliğin temelinin tasavvufi ve ahlaki unsurlara dayandığını anımsatan Başkan Aydın, "Cömertlik, dürüstlük, tevazu ve kerem sahibi olmak anlayışı üzerine inşa edilen ahilik kurumu ve kültürümüz yalnızca ekonomik değil sosyal hayata da yön vermesiyle oldukça değerli. Bu geleneği ahlakıyla, dürüstlüğüyle ve cömertliğiyle yaşatan ilçe esnafımıza yürükten teşekkür ediyorum" dedi.

İlçesinde Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde esnaf ve zanaatkarın bütün kurallara harfiyen uyduğunu ve denetimlerden asla şikayet edilmediğini söyleyen Başkan Aydın, "Bu yıl içinde ilçe genelinde ekiplerimiz 4 bin 755 adet işyerini denetledi. Ekiplerimiz her girdikleri işyerinden teşekkür ederek ayrıldı. Hatta 100 kadar esnafımızı da ödüllendirdik. Tüm bunlar tarih ve tarım diyarı Yenişehir'in güvenli alışverişin adresi olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

Salı pazarına davet

Yenişehir'deki ilk pazarın Osman Gazi'nin talimatıyla fetihten sonra 1301'de kurulduğunu aktaran Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti: "Tarihi kayıtlar, 1301 yılından 1488 yılına kadar cuma günleri kurulan Yenişehir Pazarı, bölgedeki ticaret geleneğinin ne kadar köklü olduğu gibi, esnaf kültürünün temelinin nereden kaynaklandığını anlatmaya yetiyor. 1488 yılından sonra ise ilçemizdeki geleneksel pazar, salı günleri açılıyor. Yani 533 yıldır ilçemizde süren bir Salı Pazarı geleneğimiz var. Tüm Bursa'yı özellikle salı günleri ilçemizde kurulan büyük pazarımıza davet ediyoruz. Sebzeden meyveye, köy ekmeğinden ete balığa, kıyafetten nalburiyeye her şeyin en tazesi, en kalitelisi ve en iyisi Osman Gazi'nin şehri Yenişehir'de" - BURSA

Güvenli alışverişin adresi; Bursa Yenişehir
Güvenli alışverişin adresi; Bursa Yenişehir
Güvenli alışverişin adresi; Bursa Yenişehir
Güvenli alışverişin adresi; Bursa Yenişehir

Yenişehir, Hisarcık, Bursa, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güvenli alışverişin adresi; Bursa Yenişehir - Son Dakika Ekonomi


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