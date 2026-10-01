Güvenli Ödeme Sistemi'nde entegratör yetkilendirildi, uygulama 1 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika
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Güvenli Ödeme Sistemi'nde entegratör yetkilendirildi, uygulama 1 Aralık'ta başlayacak

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Ticaret Bakanlığının yönetmelik değişikliği Resmî Gazete'de yayımlandı; taşınmaz satışlarında zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi için entegratör yetkilendirilecek. Sistem, ilgili bakanlık birimleriyle entegratör arasında imzalanacak protokolle kurulacak, uygulama 1 Aralık'ta başlayacak.

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, taşınmaz satışlarına ilişkin zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının kurulmasına yönelik entegratör yetkilendirilmesi kararlaştırıldı ve uygulamanının başlangıç tarihi 1 Aralık olarak belirlendi.

Bakanlıkça hazırlanan, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taşınmaz satışlarına dair zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması, etkin şekilde işletilmesi ve geliştirilmesiyle,istatistiki veri ve raporlar üretilmesi amacıyla Bakanlıkça bir entegratör yetkilendirilecek.

Ödeme sistemi, Bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleriyle, entegratör arasında imzalanan protokole göre kurulacak ve işletilecek. Ödeme sistemine dahil edilmeyecek taşınmaz satışları, pilot uygulama gereksinimi, bu uygulamanın kapsam ve esasları, ödeme sistemi kullanım bedeli, bu bedelin paylaşım usulü, komisyonun kuruluş ve faaliyetleri ile hak ve yükümlülükleri ise bu protokolle belirlenecek.

Taşınmaz satışlarına yönelik zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının başlangıç tarihi, 1 Aralık olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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