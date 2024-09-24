Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Oluyor

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül Cuma tarihi itibarıyla ikinci el motorlu taşıt alım satımlarında zorunlu olacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen alım satımlar için taşıt bedeli Güvenli Ödeme Sistemine aktarılmadan noterliklerde devir işlemi yapılmayacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül 2024 Cuma günü itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımlarında zorunlu hale gelecek. Açıklamada, bu tarihten itibaren nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen alım satımlar için taşıt bedeli Güvenli Ödeme Sistemine aktarılmadan noterliklerde devir işlemi yapılmayacağı belirtildi. Noterlerde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına, noterlere gidilmeden önce yapılması gerekenler şu şekilde ifade edildi:

"Satıcının, sisteme giriş yaparak kendisine, alıcıya ve taşıta ilişkin bilgileri sisteme kaydetmesi. Alıcının, SMS veya e-posta yoluyla kendisine gönderilen referans numarasını kullanarak sisteme giriş yapması ve satıcı tarafından girilen bilgileri onaylaması. Sistemde kayıtlı hesap numarasına taşıt bedelini transfer etmesi, gerekmektedir." - ANKARA