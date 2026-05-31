Güvenli Süt Tüketimi İçin Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güvenli Süt Tüketimi İçin Uyarı

31.05.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASÜD Başkanı Çallı, ambalajlı sütlerin güvenliğini vurguladı, kayıt dışı sütlerden kaçınılmalı.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, ambalajlı ve kayıtlı ürünlerin tüketici açısından güvenli olduğunu belirterek, "Uygun koşullarda muhafaza edilmeyen, sıcak havalarda mahallenize kadar soğutulmadan açıkta taşınan çiğ sütlerde zoonotik ve gıda kaynaklı enfeksiyon riskleri bulunduğu gerçeği unutulmamalı." ifadesini kullandı.

Çallı, yazılı açıklamasında, 1 Haziran Dünya Süt Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Süt ve süt ürünlerinin dengeli beslenmenin temel bileşenlerinden biri olduğunu aktaran Çallı, tüketicilerin özellikle kayıtlı, denetlenen ve ambalajlı ürün tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.

Çallı, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük süt üreticileri arasında yer aldığını, sektörün üretim gücünün yanı sıra gıda güvencesi, kalite ve ihracat açısından da stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'de 42 tesisin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat onayına sahip olduğunu, farklı ülkelerden ihracat yetkisi alan çok sayıda modern tesisin de uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirdiğini ifade eden Çallı, "Türkiye'nin güçlü bir süt sanayisi var. Gıda güvenliği standartları yüksek, denetlenen ve kayıtlı üretim yapan işletmelerimiz hem iç pazarda hem ihracatta önemli başarılar elde ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Güvenilir, denetlenen ve izlenebilir ürünler tercih edilmeli"

Çallı, söz konusu ürünlere yönelik bilimsel bilgiyle çelişen açıklamalar nedeniyle yetişkinlerin beslenmelerinde süt ürünlerine yer vermemeleri ve bitkisel içeceklere yöneltilmelerinin sağlık sorunlarına sebep olacağı uyarısında bulundu.

Kayıt dışı ve kaynağı belirsiz süt satışlarına dikkati çeken Çallı, "Uygun koşullarda muhafaza edilmeyen, sıcak havalarda mahallenize kadar soğutulmadan açıkta taşınan çiğ sütlerde zoonotik ve gıda kaynaklı enfeksiyon riskleri bulunduğu gerçeği unutulmamalı." ifadesini kullandı.

Çallı, gelişmiş ülkelerde örneğine rastlanmayan sokak sütü satışlarının, "doğal", "organik" ya da "köy sütü" algısıyla masum gösterilmeye çalışılmasının da tüketiciyi yanılttığını bildirdi.

Bu ürünlerin önemli bir bölümünün, kalite ve gıda güvenliği kriterlerini karşılamayan, içeriği ve üretim koşulları tam olarak bilinmeyen sütlerden oluşabildiğini vurgulayan Çallı, şunları kaydetti:

"Tüketicinin güvenilir, denetlenen ve izlenebilir ürünleri tercih etmesi büyük önem taşıyor. Ambalajlı ve kayıtlı ürünler, izlenebilirlik, denetim ve soğuk zincir güvencesiyle tüketiciye ulaşıyor. Tüketicinin güvenilir gıdaya erişimi açısından bu sistem önem taşıyor."

Çallı, süt sektörünün uzun vadeli politikalarla yönetilmesi gerektiğine dikkati çekerek, sürdürülebilir üretim için çiftçinin Avrupalı rakipleri gibi desteklenmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güvenli Süt Tüketimi İçin Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:28
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 15:29:48. #7.12#
SON DAKİKA: Güvenli Süt Tüketimi İçin Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.