GüzelEnerji ve Otojet'ten Ödül Başarısı

Ekonomi

OYAK Enerji Sektörü Şirketleri çatısı altında faaliyetlerini sürdüren GüzelEnerji ve Otojet, Business Honors Awards'tan ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GüzelEnerji'nin Hijyen Kalkanı Projesi ve Club TotalEnergies uygulamasıyla iki ödülün sahibi olduğu Business Honors Awards'ta, Otojet düzenlediği basın lansmanıyla "En İyi Etkinlik" ödülünü kazandı.

Otojet, ana seyahat güzergahlarında yüksek güçlü şarj istasyonları kurmak için çalışmalara başladı. Marka, yıl sonuna kadar Türkiye'nin en hızlı şarj ağlarından birini hayata geçirmeyi hedefliyor.

GüzelEnerji'nin, TotalEnergies İstasyonları ve M Oil istasyonlarındaki tuvalet temizliğinin merkezi olarak planlandığı ve yapay zekayla desteklendiği yenilikçi uygulaması Hijyen Kalkanı Projesi de "Enerji-İş Geliştirme- Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Temizlik süreçlerinin dijital olarak takip edilmesine olanak sağlayan projeyle hijyen standartlarının yanı sıra müşteri memnuniyetinin de en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

GüzelEnerji'nin, sınırlı müşteri etkileşimini artırmak, modern bir sadakat sistemi ve kişiselleştirilmiş deneyim platformu oluşturma hedefiyle geliştirilen Club TotalEnergies uygulaması ise "Enerji-Pazarlama-En İyi Müşteri Deneyimi Projesi" kategorisinde ödül aldı.

Uygulama, şirketin TotalEnergies İstasyonları'ndan alışveriş yapan misafirlerine, yapay zeka destekli asistan, oyunlaştırma ve mobil ödeme gibi yenilikçi teknolojilerle kazançlı, interaktif ve kişisel bir deneyim sunuyor.