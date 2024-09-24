GYH Yılın İlk Yarısında 692 Milyon Lira Net Kar Elde Etti

Ekonomi

Global Yatırım Holding (GYH) yılın ilk yarısında 692 milyon lira net kar elde etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Global Yatırım Holding (GYH), enflasyon muhasebesinin uygulandığı 2024 ilk yarı finansal sonuçlarını paylaştı. Holding, yılın ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre net karını yüzde 116'lık artışla 692 milyon liraya çıkardı. Konsolide gelirini de yüzde 8'lik artışla 7,4 milyar liraya yükselten şirketin konsolide FAVÖK'ü ise yüzde 25'lik artışla 2,9 milyar lira oldu.

Grubun elde ettiği 692 milyon liralık net karın içerisinde nakit çıkışı gerektirmeyen giderler, 1,1 milyar lira tutarındaki amortisman gideri ile 138 milyon lira tutarındaki kur farkı gideri yer alırken, 336 milyon lira tutarında enflasyon muhasebesi uygulaması kaynaklı parasal kazanç da bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, 2024'ü grup olarak güçlü bir şekilde kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Kutman, "Yüksek enflasyonun devam ettiği bu dönemde, artan operasyonel giderler ve zorlu fiyat/talep dinamiklerine rağmen, dayanıklılığımızı koruyarak çeyreği dengeli bir performansla tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

"GPH, Londra Borsası kotasyonundan çıkarak özel mülkiyete tabi bir şirkete dönüştü"

Önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde olduklarına ifade eden Kutman, şunları kaydetti:

"9 Ağustos itibarıyla Global Ports Holding (GPH), Londra Borsası kotasyonundan çıkarak özel mülkiyete tabi bir şirkete dönüştü. Bu süreçte yapılan çağrı sonucunda, grubumuz 23 milyon 835 bin 233 adet GPH hissesini 4,02 dolar fiyatla satın aldı. Ayrıca, Holding'in, GPH'den olan 23,9 milyon dolar alacağının GPH'de yapılan bir sermaye artırımı (5 milyon 945 bin 273 adet yeni hisse) sonucunda hisse senedine dönüştürülmesine yönetim kurulu olarak karar verdik. Bu işlemler sonucunda ise, Holding'in, GPH'nin mevcut çıkarılmış sermayesindeki payı yüzde 90,16 seviyesine ulaştı. Global Ports Holding'in halka arzının başlangıçta şirketin profilini yükseltmeye yardımcı olduğunu ancak son birkaç yıldır hisse senetlerindeki düşük likidite nedeniyle, borsa kotunda olmanın GPH'ni olumsuz etkilediğini tespit ettik. Bu nedenle, GPH'nin borsadan çıkarılarak, özel mülkiyete tabi bir şirket olarak büyümesine devam etmesinin en doğru karar olduğuna inanıyoruz. Bu kararımızla birlikte, GPH, halka açık bir şirket olmanın getirdiği olumsuz etkiler ve maliyetlerden kurtularak, küresel kruvaziyer liman ağını genişletme ve geliştirme stratejilerini daha verimli bir şekilde hayata geçirme imkanına kavuşacak."

Kutman, kruvaziyer sektöründe 2024'ün ilk yarısında rezervasyon hacimlerinin 2023'ü aşarak rekor seviyelere ulaştığının altını çizerek, sektörün güçlü bir talep ile 2024'e devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Durumun, kruvaziyer yolcularının sayısında artışa işaret ettiğini ve liman hizmetlerine olan trafik ve talebin artmasına yol açması beklendiğine işaret eden Kutman, "Limancılık iş kolumuzda yılın ilk yarısındaki diğer önemli gelişmeler San Juan Kruvaziyer Limanı için 30 yıllık ve Liverpool Limanı için 50 yıllık imtiyaz sözleşmeleri imzalamamız oldu. Daha önce 30 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzaladığımızı duyurduğumuz, Karayipler'de yer alan St. Lucia Limanı'nda mayıs ayı itibarıyla operasyonlarımıza başladık. Ayrıca, Casablanca Kruvaziyer Limanı'nın kruvaziyer terminalini işletmek üzere 15 yıllık bir imtiyaz anlaşması için vermiş olduğumuz teklif Agence Nationale des Ports (ANP) tarafından en iyi teklif seçildi." açıklamalarında bulundu.

GYH Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Başkanı Ferdağ Ildır da içinde bulundukları zorlu makroekonomik koşullara rağmen, grubun finansal göstergelerde sergilediği dengeli ve istikrarlı performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Ildır, "Ayrıca, tamamen iç kaynaklardan karşılanmak üzere planladığımız bedelsiz sermaye artışı başvurumuzu gerçekleştirdik. 15 Ağustos'ta gerçekleştirdiğimiz genel kurul toplantımızda ise, yıl sonuna kadar temettü dağıtma kararı alarak, hissedarlarımıza olan taahhüdümüzü bir kez daha teyit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.