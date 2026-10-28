H-ÜFE eylülde yıllık yüzde 33,23, ulaştırma ve depolamada yüzde 39,99 arttı - Son Dakika
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H-ÜFE eylülde yıllık yüzde 33,23, ulaştırma ve depolamada yüzde 39,99 arttı

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TÜİK'in eylül H-ÜFE verilerine göre hizmet üretici fiyatları aylık yüzde 0,17, yıllık yüzde 33,23 arttı. Endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolamada yüzde 39,99 yükselirken konaklama ve yiyecek hizmetlerinde aylık yüzde 1,16 azaldı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,17, yıllık bazda yüzde 33,23 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 32,88, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,31 yükseldi.

Endeks, Eylül 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 39,99, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 28,09, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 28,03, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,93, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,44, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,17 arttı.

H-ÜFE'de eylülde bir önceki aya kıyasla ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,78, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,37, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,84 artış olurken konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,51, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,53 azalış gerçekleşti.

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiFinansEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: H-ÜFE eylülde yıllık yüzde 33,23, ulaştırma ve depolamada yüzde 39,99 arttı - Son Dakika
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