Karayolları Genel Müdürlüğü: "Mihalgazi, Sarıcakaya ve Alpu yolu 2023 yılında bitirilecek"

Eskişehir'in stratejik önemini daha da artıracak Mihalgazi, Sarıcakaya ve Alpu yolunun 2023 yılında bitirileceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projeleri hedeflenen tarihten önce bitirmek için 7 gün 24 saat çalışıldığına dikkat çekilerek, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Alpu yolunun 2023 yılında bitirileceği kaydedildi.

Eskişehir'in kavşak konumda olmasının ulaşımı kolaylaştırdığı, sanayi şehirlerine yakınlığının da kentin stratejik önemini artırdığı ifade edilen açıklamada, aynı zamanda Eskişehir'in doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım akslarının orta noktasında yer aldığı belirtildi.

Mihalgazi Yolu Projesi'nin 32 kilometre uzunluğunda olduğu ifade edilen açıklamada, "Sakarıılıca-Mihalgazi bölümünün ihale uzunluğu 24,5 kilometre sathi kaplamalı tek yoldur. Yolun sanat yapıları ve toprak işlerinde de çalışmalar yapıldı." denildi.

Eskişehir-Sarıcakaya yolu yapımı işinin proje uzunluğunun 41,9 kilometre olduğu belirtilen açıklamada, yolun 4,7 kilometrelik kısmının önceki yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlandığı anımsatıldı.

Geriye 37,2 kilometrelik kesimin kaldığının altını çizilen açıklamada, kalan kesimin 9,1 kilometresinin bölünmüş yol, 28,1 kilometresinin ise tek yön olacağı ifade edildi.

Eskişehirliler için önemli bir diğer projenin de Alpu- Mihalıççık olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolunun 85 kilometre uzunluğunda tek yol projesi mevcuttur. Eskişehir-Alpu arasındaki 39 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak projelendirildi. İlk 10 kilometrelik kesimde toprak işleri ve sanat yapılarında çalışmalar yapıldı. 39 kilometrelik kesim tamamlandıktan sonra Alpu-Mihalıççık Yolu bölünmüş yol yapım ihalesinin yapılması planlanıyor."