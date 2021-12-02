Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda günlük tır giriş-çıkış sayısı 4 bini geçerek rekor kırdı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) açıklamasına göre, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan ve Avrupa-Orta Doğu tedarik zincirinin en önemli noktalarından olan Habur Sınır Kapısı, küresel salgına rağmen gerçekleştirdiği işlem hacmiyle, Kovid-19 öncesi dönem performansının üzerine çıktı.

Günlük tır işlem kapasitesinin 4 binin üzerine çıktığı sınır kapısında, son 24 saatte tır giriş sayısı 2 bin 321'e, çıkış adedi ise 2 bin 51'e ulaştı.

Türkiye'nin kara yoluyla gerçekleştirilen ihracatının yüzde 40'ının (yaklaşık 10 milyar dolar) gerçekleştiği Habur Sınır Kapısından, yıllık yaklaşık 500 bin tır giriş-çıkışı gerçekleştiriliyor.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde salgın döneminde geliştirilen "Temassız Ticaret" hizmetinin uygulandığı sınır kapısında, UND de Türkiye tarafında takviye personelle operasyonel destek veriyor. İhracata "kesintisiz hizmet sağlayan" Habur Sınır Kapısı, Irak ve Orta Doğu bölgesine yönelik ihracattaki artış paralelinde, tır işlem performansını sürekli artırıyor.

Yılın 10 ayında 2020'nin aynı dönemine göre Irak'a yönelik ihracat taşımaları 400 bin seviyelerine ulaştı. Türk araçlarıyla Orta Doğu bölgesine gerçekleştirilen ihracat taşımaları ise yüzde 7 artışla 642 bine çıktı.

Açıklamada, UND yetkililerinin "Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Habur sınır kapısında görev yapan tüm kamu personeline ve devletimizin ilgili kurumlarına ayrıca İbrahim Halil Sınır Kapısı personeline sektörümüz adına teşekkür ederiz." şeklindeki ifadesi de yer aldı.