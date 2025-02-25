Hac ve Umre İçin Riyal İhtiyacı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hac ve Umre İçin Riyal İhtiyacı Artıyor

Türkiye'nin Suudi Arabistan riyali ihtiyacı 6-8 milyar arası yükseldi, döviz büfelerinde riyal bulunamıyor.

25.02.2025 14:26
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Türkiye'den umre ve hac ziyareti için, mukaddes topraklara yolculuk hızlanırken, Türkiye'nin 3 aylardaki Suudi Arabistan riyali ihtiyacı 6 milyardan 8 milyara çıktı.

Türkiye'deki banka ve döviz bürolarında Amerikan doları ile çarpraz kurda 3.74 riyal olan dünya fiyatları, Türkiye'de riyal bulunamadığından pahalılanarak 3.72'ye yükseldi. Bu durumda mübarek beldelere gidecek yolcuların maliyetlerini yükseltiyor.

Döviz büfelerinde Suudi Arabistan riyali bulmak zorlaşırken, fiyatlarda yüzde 5 köpük oluştu. Hac ödemeleri döneminde yaklaşık 150 bin hacı adayının 30'ar bin riyal ortalama alım yaptıkları göz önünde bulundurulduğunda 5 milyar riyale piyasada ihtiyaç oluyor. Bu likiditeyi Merkez Bankası sağlayamadığı için de piyasalarda karaborsa riyal aranıyor.

Hac ve umre ziyaretçileri Diyanet İşlerinin tahsilatları Suudi Riyali yerine Merkez Bankası ortalama kuru ile TL cinsinden alabileceğine dikkat çekerken, Ramazan umresinden yaşanan yoğunlukta hac yolcularına eklenince döviz büfelerinden hatıra binaen riyal alınabildiğini söylediler. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi, Finans, Döviz, Banka, Yaşam, Hac, Son Dakika

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