Hac ve Umre İçin Riyal İhtiyacı Artıyor

Ekonomi

Türkiye'den umre ve hac ziyareti için, mukaddes topraklara yolculuk hızlanırken, Türkiye'nin 3 aylardaki Suudi Arabistan riyali ihtiyacı 6 milyardan 8 milyara çıktı.

Türkiye'deki banka ve döviz bürolarında Amerikan doları ile çarpraz kurda 3.74 riyal olan dünya fiyatları, Türkiye'de riyal bulunamadığından pahalılanarak 3.72'ye yükseldi. Bu durumda mübarek beldelere gidecek yolcuların maliyetlerini yükseltiyor.

Döviz büfelerinde Suudi Arabistan riyali bulmak zorlaşırken, fiyatlarda yüzde 5 köpük oluştu. Hac ödemeleri döneminde yaklaşık 150 bin hacı adayının 30'ar bin riyal ortalama alım yaptıkları göz önünde bulundurulduğunda 5 milyar riyale piyasada ihtiyaç oluyor. Bu likiditeyi Merkez Bankası sağlayamadığı için de piyasalarda karaborsa riyal aranıyor.

Hac ve umre ziyaretçileri Diyanet İşlerinin tahsilatları Suudi Riyali yerine Merkez Bankası ortalama kuru ile TL cinsinden alabileceğine dikkat çekerken, Ramazan umresinden yaşanan yoğunlukta hac yolcularına eklenince döviz büfelerinden hatıra binaen riyal alınabildiğini söylediler. - İSTANBUL