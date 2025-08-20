Hacıbaba Pastaneleri İflas İddialarını Yalanladı

Diyarbakır'da faaliyet yürüten Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, basın ve sosyal medyada iflas ettiklerine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "40 yıla aşkın büyük bir firmayız. İğne ucu kadar bir küçülmeye de gitmedik. Son yatırımımız dondurma fabrikası da bildiğiniz gibi belki bölgenin en büyük dondurma fabrikasını kurduk" dedi.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, konkordatoyu 4-4,5 ay öncesinde aldıklarını hatırlatarak, 3 aylık bir süreç aldıklarını söyledi. 3 aydan sonra ikinci bir 3 ay aldıklarını belirten Elaldı, bu süreçte hiçbir şey yokken ikinci konkordato da bazı kesimin firmaya saldırması pek güvenilecek haberler olmadığına dikkat çekti.

Eladı, bu süreçte borcun birçoğunu ödediklerinin altını çizerek, "Kendimize bir yol haritası yapmışız. Küçülme adına yaptığımız en ufak bir şey yok. Buna rağmen son 1-2 günde çıkan, belli kesimin bu firmaya saldırması insanlarımızın pek dikkate alacağını zannetmiyorum" dedi.

"İnsanlarımızın birçoğu konkordatonun ne olduğunu bilmediklerinden dolayı böyle iflas ifadelerini kullanıyorlar"

" Türkiye'de, son 2-3 yıldır ara ara sıkıntılar bütün firmalarda olduğu gibi, Hacıbaba'da bundan nasibini aldı" diyen Elaldı, şöyle konuştu:

"Biraz zorluk hissedeceğimizi gördüğümüz için konkordatoya başvurduk. İnsanlarımızın birçoğu konkordatonun ne olduğunu bilmediklerinden dolayı böyle iflas ifadelerini kullanıyorlar. O yüzden şöyle söyleyeyim. Konkordato demek, borçluların devlet güvencesi altına alınması demektir yargıdaki eş anlamı. Bunu bilseler, konkordato olduğu için alacaklılarında, alacakları garanti altına alınmış oluyor. Birçoğunu ödedik, bir kısım kalmış. O da bizim bu dönen ham madde borçlarıyla alakalı sağ olsunlar onlar da yardımcı oluyorlar. Biz, bu süreci Allah'ın izniyle kısa bir sürede atlatacağımıza da inanıyorum."

40 yıla aşkın büyük bir firma olduklarını kaydeden Eladı, "İğne ucu kadar bir küçülmeye de gitmedik. Son yatırımımız dondurma fabrikası da bildiğiniz gibi belki bölgenin en büyük dondurma fabrikasını kurduk. Şimdi yapmaya kalktığın zaman 7-8 milyon dolara kurulamayan bir fabrikayı kurduk. Hiçbir personeli çıkarma durumumuz olmadı. 6 ay önce ne idiyse şimdi de o. Küçülme adına değil, biraz daha gittiğimiz zaman Avrupa için bayağı çalışmalarımız var. Bunu hızlandırmaya başladık" diye konuştu.

Dondurma fabrikasını kurdukları zaman ilk yılı olması münasebetiyle 800 ila bin 1500 lira arasında olan dondurma fiyatını, kendilerinin 250-300 lira ila başladıklarını aktaran Eladı, "Halen de öyle. Bu, birçok kesimi rahatsız etmiş olabilir. Bize saldıran kesim de sanki olabilir diyorum. Fiyat politikası, hizmet politikamız her zaman en iyisi en ucuza olduğunda olabilir. O anlamda da saldırmış olabilirler" şeklinde konuştu.

Elaldu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Basında, sosyal medyada çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. Biz, işimizin başındayız. Allah'ın izniyle işi daha da büyüteceğiz. Bu markayı Diyarbakır'dan çıkartıp dünyanın her yerine Hacıbaba tabelasını asacağız." - DİYARBAKIR