Hacıların ihramları Buldan'da üretiliyor - Son Dakika
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Hacıların ihramları Buldan'da üretiliyor

06.07.2022 19:45
Hacıların ihramları Buldan'da üretiliyor

Hacıların ihramları Buldan'da üretiliyor Buldan'da dokunan ihramlar dünyaya ihracat ediliyor Dünyanın dört bir tarafından kutsal topraklara hac ve umre ziyaretini gerçekleştirmek için gidenlerin ihramları, Denizli'nin Buldan ilçesinde özenle hazırlanan pamuklarla dokunuyor.

Hacıların ihramları Buldan'da üretiliyor

Buldan'da dokunan ihramlar dünyaya ihracat ediliyor

DENİZLİ - Dünyanın dört bir tarafından kutsal topraklara hac ve umre ziyaretini gerçekleştirmek için gidenlerin ihramları, Denizli'nin Buldan ilçesinde özenle hazırlanan pamuklarla dokunuyor.

Kutsal toprak Kabe'de hacıların giymesinin farz olduğu ihram kıyafeti, Denizli'nin Buldan ilçesinde doğal pamuğun işlenmesiyle birlikte dokuma tezgahlarında özel kumaşlar haline getiriliyor. İhramın beyaz olmasının kabirlerden dirilişi ve mahşerde toplanmayı hatırlatıyor. Buldan ilçesinde babasından aldığı mesleği 21 yıldır sürdüren Nabi Barutoğlu, Kabe'ye giden hacıların bir parçası olan ihram üretimini sürdürüp yurt içine ve yurt dışına pazarlıyor. Korona virüsten dolayı kapalı olan hac ve umre ziyaretinin açılmasıyla birlikte tekrar işlerine başlayan esnaf Barutoğlu, satışlarından memnun olduğunu belirtti. Severek ve özenle bu işi yaptığını anlatan Barutoğlu, mesleğini sadece maddiyat değil maneviyat için de yaptığını söyledi.

"Giyilen ihramla kutsal topraklarda kefen görünümü ve adeta mahşer gününü temsil ediyor"

110 santime, 220 santim ebadında ürettikleri ihramlarla geçimini sağlayan Nabi Barutoğlu, "Kutsal topraklara yakışır ürün üretiyoruz. Otomatik tezgahlarda, organik pamuk ipliğinden, beyaz olarak üretim yapıyoruz. Sadece ihram üretimimiz var. Pandemi nedeniyle iki yıldır hac ve umre ziyaretleri kapalıydı. Zor günler geçirdik ama şimdi kısıtlıda olsa ihram satışımız başladı. Bu yıl açılmasıyla birlikte işlerimiz hızlandı. Eski düzenimize geri döndük. Kutsal topraklarda, Mekke'de, Kabe'de 45-50 derece sıcaklıkta üzerinizde hiçbir kıyafet olmadan ihramla ziyaretler yapılıyor. Giyilen ihramla kutsal topraklarda kefen görünümü ve adeta mahşer gününü temsil ediyor. Çok önem vererek ihramlarımızı hazırlıyoruz. Yaptığımız işin maddi kazancı olduğu kadar manevi kazancı da var. Özenle ve severek bu işi yapıyorum. İhram giymek haccın farzıdır. İhram üretimi yapmaktan onur duyuyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Denizli, İhracat, Hac, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hacıların ihramları Buldan'da üretiliyor - Son Dakika

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