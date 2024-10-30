Hafız Mustafa 1864: Küresel Lezzet ve Çalışan Ortaklığı

Ekonomi

Hafız Mustafa 1864, geleneksel Türk tatlılarını küresel pazarda tanıtırken, yenilikçi iş modeliyle çalışanlarını şirket ortağı haline getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hafız Mustafa 1864, geleneksel Türk tatlılarının lezzetini korurken aynı zamanda dünya mutfağındaki trendleri yakından takip ediyor. Londra ve Dubai gibi metropollerde açılan mağazalarla, Türk lezzetlerini dünyanın dört bir yanına taşıyan marka, Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin de bir elçisi olarak rol oynuyor.

Hafız Mustafa 1864, lezzetleriyle değil yenilikçi iş modeliyle de sektörde öncü bir rol üstleniyor. Ortaklık sistemi ve çalışan gelişimi odaklı iş modeli, iş yerinde eşitliği desteklerken, aynı zamanda markanın sürdürülebilir başarısının temelini oluşturuyor.

Şirket, çalışanlarını sadece birer iş gücü olarak değil, markanın büyümesine katkı sağlayan değerli ortaklar olarak görüyor. Böylece Hafız Mustafa 1864 bünyesinde çalışanların motivasyonu artarken, şirketin de uzun vadeli başarısı güvence altına alınıyor.

Son yıllarda iş dünyasında "en iyi işveren" olma yarışı hız kazanırken, 1500 çalışanı bulunan Hafız Mustafa 1864, kariyer basamaklarını yetenek, tecrübe ve eğitim düzeyine göre şekillendiriyor. Çalışanlar, kariyerlerinde ilerledikçe ve eğitimlerine katkıda bulundukça cirodan pay alma hakkı kazanıyorlar. Özellikle üniversite mezunu olmak ve İngilizce bilmek, ortaklık sisteminde alınacak payı belirleyen en önemli kriterler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hafız Mustafa 1864 Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar, Türk tatlıcılığını dünya çapında temsil etmenin markanın kültürel elçilik misyonunun en önemli parçası olduğunu belirtti.

Ongurlar, Londra ve Dubai gibi metropollerde açtıkları mağazalarla, Türk tatlılarına olan ilgi ve sevginin katlanarak arttığını kaydederek, "Biz sadece tatlı üretmiyoruz, aynı zamanda kültürel mirasımızı dünya ile paylaşıyoruz. Geleneksel tariflerimizi modern damak zevkine göre uyarlıyor, AR-GE çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Böylece Türk mutfağını farklı lezzetlerle buluşturuyor ve bu zengin mirası geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her çalışanlarının gelişiminin kendileri için öncelik taşıdığının altını çizen Ongurlar, "Başarımız, çalışanlarımıza verdiğimiz değerden kaynaklanıyor. Her bir çalışanımızın gelişimini önemsiyor ve onlara kariyerlerinde sürekli yeni fırsatlar sunuyoruz. Londra'daki şubemizde çalışan 60 yaşındaki baklava ustamız, bu sistem sayesinde İngilizce öğrenip kendini geliştirme fırsatı buldu." açıklamasında bulundu.