Hafize Gaye Erkan\'ı istifaya sürükleyen iki olay! "Sadık Abi" detayı bomba

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "kendi takdiri" diyerek uygulanan ekonomi politikasının devam edeceğini vurguladı.
Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen süreç; Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a verdiği röportajla başlamıştı. Erkan'ın ekonomiyle ilgili yöneltilen bir soruya soruya, "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye çoğu zaman fiyatları soruyorum, onu sorguya çekiyorum. Ben 'indi' diyorum. O 'inmedi' diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak' diyor" cevabını vermesi büyük tartışma yaratmıştı.
Aynı röportajda Hafize Gaye Erkan'ın yüksek kiralardan şikayet ederek "Ev bulamadık çok pahalı annemlerin yanına yerleştik" demesi de adeta tartışmaların tuzu biberi olmuştu.
Tartışma yaratan röportajdan bir süre sonra Erkan ve ailesi ile ilgili bazı iddialar CİMER'e yapılan bir başvuru ile ortaya çıkmış ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Merkez Bankası çalışan Büşra Bozkurt'un CİMER başvurusunda Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartıldığını iddia etmiş baba Erkan'ın bir çalışanı tokatladığına ilişkin kamera kayıtları olduğunu öne sürmüştü. İddialar bunlarla da sınırlı kalmamış ve Erkan'ın ailesinin Kadıköy'deki bir apartmanın sahibi olduğu, baba Erol Erkan'ın da Mehmet Ağar'ın yakın akrabası olduğu ileri sürülmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak'ta yaptığı konuşmada Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ilişkin iddiaları dedikodu olarak nitelendirerek "Merkez Bankası rezervleri artıyor harekete geçiyorlar. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz" demişti.
Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan da "Bir banka personelini işten çıkardığı, Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği ve bir personeli asansörde tokatladığı" iddialarını reddetmişti. Erol Erkan, hakkındaki iddialar sonrası yaptığı açıklamada "Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?" ifadelerine yer vermişti.
Açıklamasının devamında kızının yönetime geçmesiyle birlikte bir başarı sürecinin yaşandığını ve ABD'deki görüşmelerin de bunun göstergesi olduğunu belirten baba Erkan, "komplo" iddiasında bulunarak "Birileri düğmeye bastı ne yazık ki. Yalan haberleri, sistematik olarak devreye aldılar… Bu süreç 5 Ocak ve öncesinde başladı" diye konuşmuştu.
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Son Dakika › Ekonomi › Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay! 'Sadık Abi' detayı bomba - Son Dakika
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