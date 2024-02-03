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Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay! "Sadık Abi" detayı bomba - Son Dakika
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Ekonomi

Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay! "Sadık Abi" detayı bomba

Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...

03.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:23
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "kendi takdiri" diyerek uygulanan ekonomi politikasının devam edeceğini vurguladı.

FİYATLARI SADIK ABİ'YE SORUYORMUŞ

Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen süreç; Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a verdiği röportajla başlamıştı. Erkan'ın ekonomiyle ilgili yöneltilen bir soruya soruya, "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye çoğu zaman fiyatları soruyorum, onu sorguya çekiyorum. Ben 'indi' diyorum. O 'inmedi' diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak' diyor" cevabını vermesi büyük tartışma yaratmıştı.

YÜKSEK KİRALARDAN ŞİKAYET ETMİŞTİ

Aynı röportajda Hafize Gaye Erkan'ın yüksek kiralardan şikayet ederek "Ev bulamadık çok pahalı annemlerin yanına yerleştik" demesi de adeta tartışmaların tuzu biberi olmuştu.

Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay! 'Sadık Abi' detayı bomba

BABASIYLA İLGİLİ İDDİALAR BÜYÜK SES GETİRDİ

Tartışma yaratan röportajdan bir süre sonra Erkan ve ailesi ile ilgili bazı iddialar CİMER'e yapılan bir başvuru ile ortaya çıkmış ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Merkez Bankası çalışan Büşra Bozkurt'un CİMER başvurusunda Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartıldığını iddia etmiş baba Erkan'ın bir çalışanı tokatladığına ilişkin kamera kayıtları olduğunu öne sürmüştü. İddialar bunlarla da sınırlı kalmamış ve Erkan'ın ailesinin Kadıköy'deki bir apartmanın sahibi olduğu, baba Erol Erkan'ın da Mehmet Ağar'ın yakın akrabası olduğu ileri sürülmüştü.

Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay! 'Sadık Abi' detayı bomba

ERDOĞAN İSİM VERMEDEN SAHİP ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak'ta yaptığı konuşmada Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ilişkin iddiaları dedikodu olarak nitelendirerek "Merkez Bankası rezervleri artıyor harekete geçiyorlar. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz" demişti.

Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay! 'Sadık Abi' detayı bomba

BABA ERKAN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan da "Bir banka personelini işten çıkardığı, Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği ve bir personeli asansörde tokatladığı" iddialarını reddetmişti. Erol Erkan, hakkındaki iddialar sonrası yaptığı açıklamada "Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?" ifadelerine yer vermişti.

Açıklamasının devamında kızının yönetime geçmesiyle birlikte bir başarı sürecinin yaşandığını ve ABD'deki görüşmelerin de bunun göstergesi olduğunu belirten baba Erkan, "komplo" iddiasında bulunarak "Birileri düğmeye bastı ne yazık ki. Yalan haberleri, sistematik olarak devreye aldılar… Bu süreç 5 Ocak ve öncesinde başladı" diye konuşmuştu.

Hafize Gaye Erkan\'ı istifaya sürükleyen iki olay! "Sadık Abi" detayı bomba

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • cemal aslan: Bu ülkede istikrarsızlık ve kaos ortamından beslenenler olduğu sürece bir adım ileri gidemeyiz. Bunun başında da neresinden bakarsan bak siyaset kurumu geliyor. 0 0 Yanıtla
  • Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay!
    12:19 Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay! "Sadık Abi" detayı bomba

    Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...

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Son Dakika Ekonomi Hafize Gaye Erkan'ı istifaya sürükleyen iki olay! 'Sadık Abi' detayı bomba - Son Dakika


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