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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.785 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.785 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 23.10.2023 11:35

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.785 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.940 lira, cumhuriyet altını da 12 bin liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,42 primle 1.782 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.785 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.940 lira, cumhuriyet altını da 12.000 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.981 dolardan işlem görüyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ 16 YILIN ZİRVESİNDE

Analistler, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesinde seyretmesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Hafta sonunda çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler piyasalarda endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.

ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.785 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.785 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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