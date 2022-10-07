Haftayı Dolar 18,58, Euro 18,13 TL'den Tamamladı - Son Dakika
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Haftayı Dolar 18,58, Euro 18,13 TL'den Tamamladı

07.10.2022 17:45

Serbest piyasada dolar kuru haftayı; 18,58 liradan, euro kurusu ise 18,13 liradan tamamladı.

Serbest piyasada dolar kuru haftayı; 18,58 liradan, euro kurusu ise 18,13 liradan tamamladı.

Dolar kuru resmi piyasalar açılmadan bu sabah 06.00 sıralarında tarihi zirveyi gördü, 18,61 liraya kadar yükseldi. Resmi işlemlerin başladığında kur, 18,58 liraya kadar geriledi. Pazartesi gününe 18,56 TL seviyesinden başlayan dolar kuru haftayı 18,58 TL'den kapattı.

Euroda ise kur dalgalı seyrini bu hafta da sürdürdü. Haftaya 18,17 TL'den başlayan euro hafta içi 18,41 TL'ye kadar yükseldi ancak orada tutunamadı. Haftanın son işlem gününde 18,10 TL'ye kadar gerileyen euro resmi işlem saatini 18,13 TL seviyesinden tamamladı.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftayı Dolar 18,58, Euro 18,13 TL'den Tamamladı - Son Dakika

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