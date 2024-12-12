Hain Filmi Vizyona Giriyor

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37 yıldır bu işi yapıyor ama tek bir şikayeti var

"Hain" filmi 13 Aralık'ta vizyonda

İSTANBUL - Fix360'ın yapımcılığını üstlendiği "Hain", ihanetin gölgesinde, adaletin ve sadakatin sınandığı bir hikayeyi beyazperdeye taşıyor. 2024'e damga vuracak yapımlar arasında yerini alması beklenen film, 13 Aralık Cuma günü sinemaseverlerle buluşuyor.

Yılın iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen "Hain", 13 Aralık Cuma günü sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Fix360 Entertainment'ın yapımcılığını üstlendiği filmde, Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Ali Düşenkalkar, Itır Esen ve Zeynep Şarlıgil gibi usta isimler bir araya geliyor. Film, aksiyon dolu sahneleri ve izleyiciyi düşündüren derin mesajlarıyla dikkat çekiyor. Filmin galası usta oyuncuların katılımlarıyla gerçekleşti.

Hain filmi Cuma günü vizyonda

Sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi uluslararası bir casusluk dünyasının içine çeken "Hain", çarpıcı karakterleri ve modern sinema teknolojileriyle harmanladığı sürpriz fantastik unsurlarıyla öne çıkıyor. Gerçeklik ve kurguyu bir araya getiren yapım, sinemaseverlere özel bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

"Çok özel bir projeye imza attık"

Haldun Dormen ile filmde oynamasından dolayı heyecanını dile getiren oyuncu Erkan Petekkaya, "Senaryosu çok özel bir film seyircileri bekliyor. Süper bir oyuncu kadrosuna sahip bir film. Benim için en özeli Haldun Dormen ile çalışmak. Hafızama kazınan bir çalışma oldu. Çekimlerde çok heyecanlandım. İnsan ustasının karşısında oynarken heyecanlanıyor. Çok güzel bir projeye imza atıldı. Cuma günü vizyona girecek. Beklerken tabii ki heyecanlanıyorum. Güzel bir çalışma yaptık çok fazla insanın izlemesini umut ediyorum. Fakat sinemaya ilgi biraz azaldı. Dilerim seyirciyi sinemalara toplayabiliriz. Umarım sinema sektörü eski günlerine döner" dedi.

"Filmin vizyona girmesini sabırsızlıkla bekliyoruz"

Filmin vizyona girmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten oyuncu Haldun Dormen, "Ben uzun zamandır sinema filmi yapmadığım için çok heyecanlıyım. Çok güzel ve iyi insanlarla beraber çalıştık. Çok güzel bir film oldu. Çok iyi bir kadromuz var, bu filmin kötü olması imkansız. Cuma gününü sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.