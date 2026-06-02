HAK-İŞ Başkanı Cenevre\'de ILO Konferansı için hazır

02.06.2026 13:31
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ILO Konferansı öncesi endüstri ilişkiler sorunlarını ele alacak.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek 114. Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansı öncesinde (ILO) "Hükümet ve işveren yetkilileriyle endüstri ilişkiler sisteminde yaşadığımız zorlukları ve atılması gereken adımları ele alacağız" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ILO 114. Konferansı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. SUMUD Filosunda yaşadıklarını ve ILO Konferansı çerçevesindeki programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan, burada hükümet ve işveren yetkilileriyle de bir araya geleceklerini ve endüstri ilişkiler sisteminde yaşanan sorunları gündeme getireceklerini ifade etti.

"Gemimizin parçalarının Gazze'ye ulaşması beni hem duygulandırdı, hem gururlandırdı"

Arslan, SUMUD aktivistleri olarak yola çıkarken en büyük hedeflerinin gemilerimizdeki insani yardımları Gazze'ye ulaştırmak olduğunun altını çizerek, "Bu misyona uygun olarak yola çıktık. Maalesef uluslararası sularda Siyonist Devlet İsrail tarafından durdurulduk. Gemilerimiz Akdeniz'e bırakıldı. Bizleri 'Filistin'e götürdüler. Ne yazık ki yardımlarımızı Gazzeli kardeşlerimize buluşturmadan onlarla kucaklaşmadan mücadelemiz Siyonist Devlet tarafından engellenmişti. Ancak Kasrı Sadabad Gemisinin parçalarının Han Yunus'a ulaşmış olması beni gerçekten hem duygulandırdı, hem gururlandık hem de tabii üzüldük. Keşke o gemileri bir bütün olarak Han Yunus'a Gazze'ye ulaştırabilseydik. Keşke yardımları kardeşlerimize biz ulaştırabilseydik. Gemilerimizin parçaları değil de gemimizin bütünüyle o topraklara gidebilseydik. Ama buna rağmen gemide bir ara kaptanlar benden istirhamda bulunmuşlardı; 'dümene geçer misiniz' diye dümene geçmiştik. O dümenin Han Yunus'ta çocuklarının elinde olmasından çok gerçekten çok üzülendim. Keşke bu dümenle beraber biz Gazze'ye ulaşsaydık" açıklamasında bulundu.

"İnsanlık vicdanı Gazze'deki ablukayı da kaldıracak"

SUMUD Filosu'yla başlayan yardım mücadelesinin süreceğine dikkati çeken Arslan, "Bütün baskılar, bütün önümüzdeki ortaya çıkarılan engellere rağmen insanlık onuru bu Siyonist devletin zulmünü yenecektir. İnsanlık vicdanı mutlaka ama mutlaka halkların desteğiyle Gazze'deki Avrupa'yı ablukayı da kaldıracak, Gazze'li kardeşlerimizle de inşallah buluşacağız" dedi.

Arslan, Kasrı Sadabad Gemisi'nin parçalarıyla Han Yunus'a ulaşmış olmasının büyük bir başarı olduğunu belirterek, gemide kendisiyle beraber bulunan 20 kişinin de geminin parçalarının Gazze'ye ulaşmasından ötürü mutlu olduğunu ifade etti.

"ILO yıllık kongre önemli gündemleri tartışıyor"

ILO'nun 114. Konferansına katılmak üzere Türkiye'den HAK-İŞ heyetiyle İsviçre'nin Cenevre kentine geldiklerini anımsatan Arslan, buradaki faaliyetlerine ilişkin ise şu ifadelere yer verdi:

"Yıllık kongre önemli gündemleri her zaman tartışıyor. Bu yılda başta platform işçileri olmak üzere sosyal diyalog ve benzeri temel konularda çalışmalar devam ediyor. HAK-İŞ olarak bu çalışmalara katılmak aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinden burada bulunan sendikalarla ikili işbirliklerimizi geliştirmek ve üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz üç Birleşmiş Milletler'in önündeki 'Kırık Sandalye' meydanında Filistin'le dayanışma Amerika ve İsrail'in katliamlarına, soykırımına karşı Filistin halkıyla dayanışma için gerçekleştireceğimiz miting organizasyonu için buradayız. Burada da dünyadaki Filistin dostlarını bir araya getiriyoruz. Filistin başta olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde ülkemizden işçi işveren hükümet üçlüsünün de yer aldığı geniş kapsamlı bir organizasyonu gerçekleşiyor. Buradaki hedefimiz Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'in Siyonist katil devletin ABD'yle birlikte Gazze'ye ve Filistin'e yaptıklarını dünya kamuoyuna duyurmak."

Söz konusu eylemin önceki yıllarda çok büyük bir ilgi gördüğüne vurgu yapan Arslan, Bu sene 3 Haziran'da gerçekleştirecekleri etkinlikte bütün dünyadan emek örgütleri başta olmak üzere insan haklarıyla ilgili çalışanlar ve sendikal hareketi bir araya getireceklerini dile getirdi.

Arslan, etkinlik ile Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını ve İsrail'in işgalinin sona ermesini hedeflediklerini kaydetti.

"Hükümet ve işveren yetkilileriyle endüstri ilişkiler sisteminde yaşadığımız zorlukları ve atılması gereken adımları ele alacağız"

ILO Konferansı çerçevesinde hükümet ve işveren yetkilileriyle de çeşitli temaslar kuracaklarını ve çalışma hayatındaki sorunları ele alacaklarını belirten Arslan, "Bu temaslarda da yine ülkemizin endüstri ilişkiler sisteminde yaşadığımız zorluklar, sıkıntılar, atılması gereken adımları ele almak için bir araya gelme imkanı oluyor. Bunları da değerlendireceğiz ve dolu dolu bir üç dört günü burada gerçekleştirmiş olacağız" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İHA

