Hakan Kara, döküm kongresinde jeopolitik risklere ve işbirliğine dikkat çekti - Son Dakika
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Hakan Kara, döküm kongresinde jeopolitik risklere ve işbirliğine dikkat çekti

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Hakan Kara, döküm kongresinde jeopolitik risklere ve işbirliğine dikkat çekti
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TÜDÖKSAD'ın ev sahipliğindeki 76. Dünya Döküm Kongresi'nin ikinci gününde Sanayide Güç Birliği Zirvesi yapıldı. Zirvede Hakan Kara jeopolitik riskler ve finansman maliyetlerine değinerek işbirliğini vurguladı; Türkiye Ağır Sanayi Koordinasyon Platformu da tanıtıldı.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) ev sahipliğinde düzenlenen 76. Dünya Döküm Kongresi, ikinci gününde "Sanayide Güç Birliği Zirvesi" ile sürüyor.

Dünya Döküm Organizasyonunun 100'üncü kuruluş yılı ile TÜDÖKSAD'ın 50'nci yıl dönümüne denk gelen kongre, uluslararası döküm sektörünün temsilcilerini, bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirdi.

Kongrenin ikinci gününde düzenlenen zirvede, sanayide işbirliğinin güçlendirilmesi, sektörler arası koordinasyon ve Türkiye'nin üretim kapasitesinin geliştirilmesi konuları ele alınıyor.

Zirvenin açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara yaptı.

Sanayinin ortak sorunlarını değerlendiren Kara, sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik işbirliği imkanlarına değindi.

Artan jeopolitik riskler, finansman maliyetleri, Çin'in sanayi üretimindeki rekabeti ile dijital ve yeşil dönüşümün sanayiye etkilerini ele alan Kara, şirketlerin pazar ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesinin ve sanayide işbirliğinin önemini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arda Çetin moderatörlüğünde panel düzenlendi.

Panele, Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dalbeler ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci katıldı.

Panelin ardından Türkiye Ağır Sanayi Koordinasyon Platformu'nun tanıtımı yapıldı.

Tanıtımda, TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arda Çetin, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ve MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu yer aldı.

Platform, ağır sanayi sektörlerinin ortak sorunlarına çözüm geliştirilmesini, sektörler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını ve ortak konularda koordinasyon sağlanmasını amaçlıyor.

Sanayi sektörü temsilcilerini bir araya getiren kongre, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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