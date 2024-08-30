Hakkari'de çiftçilerin emekleriyle yetiştirdiği kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hakkari'de çiftçilerin emekleriyle yetiştirdiği kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor

Hakkari\'de çiftçilerin emekleriyle yetiştirdiği kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilerin büyük emekle yetiştirdiği kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Yeşiltaş köyünde yaşayan öğretmen Cahit Çakmakçı'nın bahçesinde ektiği kavunlar 10 kiloya kadar büyüyor. Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Çakmakçı'yı başarısından dolayı tebrik ederek tarımın geliştirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

30.08.2024 09:39
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilerin büyük emekle yetiştirdiği kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Cahit Çakmakçı isimli öğretmenin bahçesinde ektiği kavunların yaklaşık 10 kilo gelmesi görenleri şaşırttı. Öğretmen Çakmakçı'nın kavun bahçesini yerinde inceleyen Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, kendisini başarısından tebrik ederek, "Tüm çiftçilerin emekleri bizim için çok büyük önem sahiptir. İlçede bundan sonra tarımı en üst seviyeye çıkartana kadar canla başla çalışacağız" dedi.

Öğretmen Çakmakçı ise bu sene kavun fidelerini Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldıklarını belirterek, "İlkbaharda büyük zahmetlerle ekimini yaptık. Sonbahara girilmesiyle yetişen kavunlarımız güzel bir şekilde verim vermeye başladı. Aslında karpuzu andırıyor ama tamamen kavun, ortalama 10 kiloyu buluyor. Bu sene zaten büyük oranda bereketli geçiyor. Bu da sevindirici bir durum. Müdürümüz de bugün burada incelemelerde bulundular. Kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah tüm bölgede tarım üst seviyelere çıkar ve her evin önü sebze ve meyveyle dolar" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hakkari'de çiftçilerin emekleriyle yetiştirdiği kavunlar büyüklüğüyle dikkat çekiyor - Son Dakika

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