Hakkari'de fahiş fiyat ve zam denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü zincir marketleri denetleyerek, fatura ile raftaki ürünün satış fiyat karşılaştırmasını yaptı.

Fahiş fiyat yansımasına karşı hem devlet hem de vatandaş topyekun mücadeleye girişirken, Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince kentte faaliyet gösteren iş yerlerinde, market zincirleri başta olmak üzere AVM'lerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve beraberindeki ekipler sıkı bir denetim yaptı. Etiket fiyatı ile kasa arasındaki fark büyük bir titizlikle incelendi. Un ve yağ ürünlerinde küçük çapta indirimlerin olduğunu belirten ekipler, fahiş fiyatlara fırsat etmeyeceklerini belirttiler. Ekipler, "Kentte yaptığımız bu denetimlerin daha geçerliliği olabilmesi için de faturalar ve alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı değerlendirdik. Raftaki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatın birbirini tutması gerekir. Fahiş fiyatı olan ürünleri ise not aldık. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek" dediler. - HAKKARİ