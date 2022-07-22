Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı

22.07.2022 11:41
Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında '3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında '3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Hakkari'de devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetler ele alındı. Vali Akbıyık, Hakkari ve ilçelerinin tarihin en büyük yatırımlarını aldığını söyledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
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