Hakkari'de Madencilik ve Kalkınma Çalışmaları - Son Dakika
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Hakkari'de Madencilik ve Kalkınma Çalışmaları

Hakkari\'de Madencilik ve Kalkınma Çalışmaları
10.06.2026 15:46
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Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erol Baykara, Çukurca'daki madencilik firmasını ziyaret etti.

Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ilin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalarını sahada sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erol Baykara, Çukurca ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik firmasını ziyaret ederek yetkilileriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Çukurca'ya bağlı Akkaya köyünde bulunan çinko-kurşun madeninde incelemelerde bulunan İl Müdürü Baykara, yerin 50 metre altında bulunan üretim sahasına inerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Baykara, Hakkari'nin sahip olduğu zengin yer altı kaynaklarıyla Türkiye madencilik sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Özellikle çinko ve kurşun rezervleri bakımından öne çıkan ilin, madencilik faaliyetleri sayesinde hem bölgesel kalkınmaya hem de istihdama önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Maden kaynaklarının ham olarak ihraç edilmesi yerine bölgede zenginleştirme (flotasyon) tesislerinin kurulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Baykara, bu sayede elde edilen katma değerin ve istihdamın önemli ölçüde artırılabileceğini söyledi. Hakkari'nin rekabet avantajına sahip olduğu madencilik alanında sürdürülebilir üretim anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Baykara, teknoloji ve lojistik altyapısının geliştirilmesinin de öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

Bu doğrultuda "Lojistik Sınır Merkezi" projesi üzerinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Baykara, Hakkari Üniversitesi ile ilgili ticaret ve sanayi odalarının iş birliğinde yakın zamanda uluslararası düzeyde bir çalıştay düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde hayata geçirilen "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Yerel Kalkınma Hamlesi" programlarına da değinen Baykara, söz konusu projelerin yerel ve bölgesel kalkınmaya yeni bir ivme kazandırdığını ifade etti. Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında her il için belirlenen yatırım alanlarıyla kalkınma hızının artırılmasının hedeflendiğini belirten Baykara, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması ve yerel ihtiyaçların yerinde karşılanmasının önemine dikkat çekti.

Kalkınmanın temelinde insan kaynağının bulunduğunu vurgulayan Baykara, çocukların ve gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi. Baykara, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST ile DENEYAP projelerinin Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacak, özgüveni yüksek ve teknoloji üreten nesillerin yetişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Erol Baykara, Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü olarak ilin sahip olduğu potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğinde çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğini vurguladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hakkari'de Madencilik ve Kalkınma Çalışmaları - Son Dakika

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