Hakkari\'de taşınmazların değerlendirilmesi toplantısı yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekil Ali Çelik'in başkanlığında hazine ve diğer kurumlara ait taşınmazların değerlendirilme toplantısı yapıldı.

Valilikte yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, ilgili birim yönetici ve personelleri katıldı. Vali Çelik, Hakkari'de bulunan hazine ve diğer kurumlara ait arazilerin tahsis durumları, kullanım şekli ve kamu yatırımlarının değerlendirilmesinin uygun tespiti için katılımcılarla istişarelerde bulunarak ilgili birimlere talimatlarını iletti. - HAKKARİ