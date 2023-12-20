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Hakkari'de taşınmazların değerlendirilmesi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de taşınmazların değerlendirilmesi toplantısı yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekil Ali Çelik başkanlığında hazine ve diğer kurumlara ait taşınmazların değerlendirilmesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, arazilerin tahsis durumu, kullanım şekli ve kamu yatırımlarının değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Hakkari\'de taşınmazların değerlendirilmesi toplantısı yapıldı
20.12.2023 - 09:33,
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekil Ali Çelik'in başkanlığında hazine ve diğer kurumlara ait taşınmazların değerlendirilme toplantısı yapıldı.

Valilikte yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, ilgili birim yönetici ve personelleri katıldı. Vali Çelik, Hakkari'de bulunan hazine ve diğer kurumlara ait arazilerin tahsis durumları, kullanım şekli ve kamu yatırımlarının değerlendirilmesinin uygun tespiti için katılımcılarla istişarelerde bulunarak ilgili birimlere talimatlarını iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de taşınmazların değerlendirilmesi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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