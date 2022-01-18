Hakkari'de "Yöresel ürün pazarı projesi" işbirliği protokolü imzalandı

Hakkari Belediyesi ile Herkari Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "Yöresel ürün pazarı projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu ve Kooperatifi Başkanı Ümmühan Keskin'in katılımıyla belediye binasında imzalanan protokolle, kadın kooperatifine yer tahsisi ve işletme noktasında destek olacağı ifade edildi.

Özellikle aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadınların yanında olacaklarını dile getiren Belediye Başka Yardımcısı Vekili Kasımoğlu, "Hakkarili kadınlarımızın yanlarında olacağız, imkanlarımızı onlarla paylaşacağız. Güçlerimizi birleştireceğiz, onların gayretleri ile kooperatifçiliği bu yolla geliştirecek ve özel bir farkındalık meydana getireceğiz. Bir toplumda kadın güçlüyse aile de güçlü oluyor, kadın güçlü ise toplumu oluşturan diğer bireyler de güçlü oluyor" dedi.

Kadınların üretip de pazara sunamadıkları el emeği ürünlerin sergilenmesi, satışı, yöresel ürünlerin üretimi ve satışı ile oluşacak gelirin kadınlara aktarılması ile kadın refahına katkı yapmayı hedeflediklerini ifade eden Kooperatif Başkanı Ümmühan Keskin, destekleri için Hakkari Belediyesine teşekkür etti.

Kooperatifi Başkanı Keskin, imza töreninden sonra Mustafa Berat Kasımoğlu'na çiçek takdim etti. Protokol imza törenine kooperatif yönetim kurulu üyesi Menüvver Ertuş da katıldı. - HAKKARİ