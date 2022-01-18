Üye Girişi
Hakkari'de "Yöresel ürün pazarı projesi" işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Hakkari'de "Yöresel ürün pazarı projesi" işbirliği protokolü imzalandı

18.01.2022 09:16
Hakkari'de "Yöresel ürün pazarı projesi" işbirliği protokolü imzalandı

Hakkari Belediyesi ile Herkari Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "Yöresel ürün pazarı projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Hakkari Belediyesi ile Herkari Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "Yöresel ürün pazarı projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu ve Kooperatifi Başkanı Ümmühan Keskin'in katılımıyla belediye binasında imzalanan protokolle, kadın kooperatifine yer tahsisi ve işletme noktasında destek olacağı ifade edildi.

Özellikle aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadınların yanında olacaklarını dile getiren Belediye Başka Yardımcısı Vekili Kasımoğlu, "Hakkarili kadınlarımızın yanlarında olacağız, imkanlarımızı onlarla paylaşacağız. Güçlerimizi birleştireceğiz, onların gayretleri ile kooperatifçiliği bu yolla geliştirecek ve özel bir farkındalık meydana getireceğiz. Bir toplumda kadın güçlüyse aile de güçlü oluyor, kadın güçlü ise toplumu oluşturan diğer bireyler de güçlü oluyor" dedi.

Kadınların üretip de pazara sunamadıkları el emeği ürünlerin sergilenmesi, satışı, yöresel ürünlerin üretimi ve satışı ile oluşacak gelirin kadınlara aktarılması ile kadın refahına katkı yapmayı hedeflediklerini ifade eden Kooperatif Başkanı Ümmühan Keskin, destekleri için Hakkari Belediyesine teşekkür etti.

Kooperatifi Başkanı Keskin, imza töreninden sonra Mustafa Berat Kasımoğlu'na çiçek takdim etti. Protokol imza törenine kooperatif yönetim kurulu üyesi Menüvver Ertuş da katıldı. - HAKKARİ

YORUMLAR
500

Doğu Anadolu, Kooperatif, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hakkari'de 'Yöresel ürün pazarı projesi' işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi         
12:26
Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı         
12:10
Prof. Dr. Kurugöl: HES kodum risksiz görünse de testim pozitif çıktı Prof. Dr. Kurugöl: HES kodum risksiz görünse de testim pozitif çıktı         
11:38
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize         
20:12
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24
İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48

Son Dakika Haberleri
12:47 İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım
12:30 Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi
12:26 UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi
12:25 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı
12:13 Bıçakladı, 14 tansiyon hapı içirdi, intihar notu yazdırdı! Şimdi alacağı cezayı bekliyor
12:10 Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı
11:58 Çağlayan'da adliye önünde polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi
11:47 Bakan Derya Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
11:37 Prof. Dr. Kurugöl: HES kodum risksiz görünse de testim pozitif çıktı
11:36 Türk Lirasına dikkat çekmek için aracını dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 12:57:21. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de "Yöresel ürün pazarı projesi" işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement