Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı'na Destek

Türkerler Holding'in desteklediği Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, sportif başarılarıyla kadın sporunun gelişimine katkı sunuyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Türkerler Holding, kurumsal vatandaşlık ve toplumsal sorumluluk bilinciyle kadınların spor yoluyla güçlenmesine destek olmaya devam ediyor.

Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı'na 2018'den bu yana destek veren holding, yatırımlarının yanı sıra manevi desteğiyle genç kadınların yanında yer alıyor. Hakkari'de spora gönül veren kadınlar için uzun soluklu işbirliklerine imza atan holding, bölge gençliğine umut olurken, kadın futbolunun gelişimine yardımcı oluyor.

Takım, Türkerler Holding desteğinin ardından son yıllarda yükselişe geçerek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmenin yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı'na da oyuncu göndermeye başladı.

Bu başarılar, takım oyuncularını "rol model" konumuna taşırken, bölgedeki genç kızlar için yeni bir hedef ve umut oldu.

Türkerler Holding, bu yaklaşımla, spor aracılığıyla kadınların güçlenmesini, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi ve gençlerin geleceğe umutla bakabilmesini sağlamayı hedefliyor.