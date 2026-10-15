Haliç'teki TIW26'da ilk gün, beyin göçü ve yapay zeka panelleriyle bitti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle, "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TIW26'nın ilk günü sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilen panellerden biri de moderatörlüğünü Korn Ferry Türkiye, Orta Asya Başkanı ve Bölge Genel Müdürü Ozan Bayülgen'in yaptığı "The Brain Exporters: Beyin Göçünden Küresel Yetenek Ağlarına" başlıklı panel oldu.

Panelde konuşan kariyer danışmanı ve dijital göçebe Furkan Kumkaya, kendisini beyin göçünün bir parçası olarak değil ülkesi ile dünya arasında bir köprü olarak gördüğünü belirtti.

Yurt dışına gidişinin ardından edindiği bilgi ve deneyimleri Türkiye'deki müşterileriyle paylaştığını dile getiren Kumkaya, "Türkiye'den ayrıldığımda beyin göçünün bir parçası olduğumu söyleyebilirim ancak artık kendimi bir köprü olarak görüyorum. Herkesten, her yerden ve her türlü insandan edindiğim bilgileri topluyor, bunları müşterilerime ve ülkeme, Türkiye'ye getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Kumkaya, bu süreçte kendisini daha iyi hissettiğini vurgulayarak, "Bu, beyin göçü değil, evrendeki tüm bilgileri insanlarımla paylaşmak gibi bir şey. Kesinlikle bir şey kaybetmiyoruz. Yurt dışına çıktığımda pek çok şey öğreniyorum ve şimdi bunları insanlarımla paylaşıyorum. Bence bu, bir şeyler inşa etmek, büyümek anlamına geliyor, küçülmek değil." diye konuştu.

"Size kapılar açan ve bir etki yarattığınızı hissettiren birilerinin orada bulunması gerekir"

BRIDGE IN Büyüme Yöneticisi ve 351 Portekiz Girişimciler Derneği Kurucu Ortağı Elisa Tarzia da beyin göçü ve beyin kazanımı kavramlarına ilişkin tanımların güncelliğini yitirdiğini belirterek, nitelikli çalışanları ülkeye çekmek kadar onların ülkede kalmasını ve değer üretmesini sağlayacak koşulların oluşturulmasının da önemli olduğunu söyledi.

Politikaların bir ülkeyi daha anlaşılır ve öngörülebilir hale getirdiğini ancak asıl insanların ülkede kalmasını sağlamanın önemli olduğunu ifade eden Tarzia, "Ülkenin insanların yalnızca geçip gittiği bir yer değil, gerçekten bir şeyler inşa etmek istedikleri bir yer olmasını sağlamalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Tarzia, nitelikli çalışanların ülkede kalması için kendilerine fırsat sunulmasının ve yaptıkları işin bir etki yarattığını hissetmelerinin önemine işaret ederek, "Size kapılar açan ve bir etki yarattığınızı hissettiren birilerinin orada bulunması gerekir. Bizim yaptığımız iş de tam olarak bu." şeklinde konuştu.

"Öncelik teknolojide değil, çalışma modelinde olmalı"

RoRemote Kurucusu Rowena Hennigan da uzaktan çalışmanın Kovid-19 salgını döneminde zorunlu olarak uygulanan bir yöntemden ziyade bilinçli bir çalışma stratejisi olarak ele alınması gerektiğini belirterek, çalışma modelindeki dönüşümde teknolojiden önce insan odaklı yaklaşımın benimsenmesinin önemine işaret etti.

Hennigan, salgın dönemindeki zorunlu evden çalışma uygulamaları ile uzaktan çalışmanın stratejik bir tercih olarak benimsenmesinin birbirinden farklı olduğunu ifade ederek, "Biri tepkisel, diğeri ise proaktiftir. Uzaktan çalışma planlanır, tasarlanır ve bilinçli olarak uygulanır." diye konuştu.

Şirketlerin hibrit çalışma modelini tercih etmesinin arkasında yöneticilerin esneklik sağlama ve çalışanlara güvenme konusundaki yaklaşımlarının bulunabileceğini belirten Hennigan, bazı şirketlerin sözleşmelerinin de bu tercihlerde etkili olduğunu kaydetti.

Çalışma hayatındaki dönüşümün yalnızca teknolojik araçlarla sağlanamayacağını vurgulayan Hennigan, "Mesele teknoloji değil, insan. Bir kuruluşa istediğiniz tüm araçları sağlayabilirsiniz ancak şirketin liderliği insanları ofise gelmeye zorluyorsa çalışma modelinde hiçbir zaman değişim sağlayamayız. Öncelik teknolojide değil, çalışma modelinde olmalı." ifadelerini kullandı.

Günün son paneli ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Tunçalp moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Şirketin Yeni Organigramı: İnsanlar ve Yapay Zeka Ajanları Bir Arada" başlıklı oturum oldu.

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, Yapay Zeka, Etik ve Yönetişim Uzmanı ve Galaxy for Technology Kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Reema Diab, The AI Institute Kurucusu Maryrose Lyons, Hacking HR Kurucusu ve CEO'su Enrique Rubio ile Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu (LSE) Örgütsel Davranış Profesörü Prithwiraj Choudhury'nin konuşmacı olarak yer aldığı panelde, şirketlerde karar alabilen ve görev üstlenebilen yapay zeka ajanlarının, şirket adına hareket edebilmesi, yetki sınırları, denetim ve sonuçlardan kimin sorumlu olacağı, buna uygun organizasyon modelinin nasıl şekilleneceği konuları ele alındı.