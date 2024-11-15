Haliç Üniversitesi Antika Fuarı'nda

Ekonomi

Haliç Üniversitesi, 5'inci kez düzenlenen İstanbul Antika ve Sanat Fuarı'nda (IAAF) katılımcı olarak yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım'da başlayan fuar, 17 Kasım'a kadar Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açacak.

Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Belma Yamur'un öğrencileriyle hazırladığı "Haliç" temalı eserleri fuarda sanatseverlerle buluşacak.

Fuarda, Yamur'un soyut ekspresyonist tarzda hazırladığı "Uyanış" isimli kişisel sergisi de yer alıyor. İstanbul'un Haliç bölgesinden manzaraların yer aldığı sergi, aynı zamanda bir atölye niteliği taşıyor.

Sergi süresince öğrenciler tarafından yaratılan resimler tamamlandıkça sergide kendine yer buluyor. Akrilik boya tekniğinin tercih edildiği çalışmalarda, Haliç'in tarihi dokusu sanatçıların yorumuyla hayat buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yamur, öğrencileriyle birlikte fuarda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu fuarda öğrencileriyle birlikte yer almanın kendisi için ayrı bir heyecan kaynağı olduğunu belirten Yamur, "Tüm deneyimlerimi onlarla paylaşabilmek ve onların da bu genç yaşta böyle bir deneyimi yaşamaları benim için büyük bir gurur. Öğrencilerimin buradaki heyecanı ve mutluluğu, benim için tarif edilemez bir onur kaynağı." değerlendirmesini yaptı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin sözlerinin üzerinde derin bir etki yarattığını aktaran Yamur, şunları kaydetti:

"Soyut ekspresyonist bir tavırla yaptığım eserlerim, aslında kendi iç dünyama ve öz benliğime yaptığım bir yolculuk. Her bir fırça darbesi, her bir renk geçişi, kendi içsel yolculuğumda kendimi tanımama yardımcı oluyor. Mevlana'nın dediği gibi, 'Ne arıyorsan kendinde ara.'. Bu yüzden, eserlerimi somuttan ziyade soyut bir şekilde sunmak benim için daha anlamlı; çünkü görünenden çok, görünmeyenin ardındaki duyguları ifade etmek istiyorum."