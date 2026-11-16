Haliç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü su mirası oturumunu 18 Kasım'da COP31'de yapacak

Haliç Üniversitesi bünyesindeki UNESCO Kürsüsü, su mirasını kentlerin iklim değişikliğine uyum hafızası olarak ele alan yaklaşımını Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) uluslararası kamuoyuna sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Miras, Su ve İklim Değişikliğinin Entegre Yönetimi UNESCO Kürsüsü (HEWACC), 18 Kasım Çarşamba günü resmi müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Alan'daki Water for Climate Pavilyonu'nda "Uyum Hafızası Olarak Su Mirası: Hidro-Bilişsel Miras Eylem Çağrısı" başlıklı oturum gerçekleştirecek.

Oturum, zirvenin kültürel miras ile geleneksel bilgiye ayrılan tematik gününde düzenlenecek. Etkinliğin moderatörlüğünü Lex Maris araştırmacısı Berilşah Karan üstlenecek.

Panelde Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesinin (TU Delft) Su, Limanlar ve Tarihi Kentler UNESCO Kürsüsü Başkanı Prof. Carola Hein konuk konuşmacı olarak yer alacak. Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Çakır Kıasıf, tarihi tersane mirasının iklim dirençliliğini anlatacak. Kültürel miras uzmanı Zuhal Ayanoğlu ise "Geçmişin Suyu, Geleceğin Kenti" başlıklı sunumunda mekansal hafızadan iklim direncine uzanan süreci değerlendirecek.

Oturumun merkezinde, HEWACC Kürsü Yönetici Eş Başkanı Yeşim Doran Taş tarafından geliştirilen "Hidro-Bilişsel Miras" çerçevesi bulunuyor.

Söz konusu model, su mirasını kullanıcılar üzerinden okumayı, açık veri şeklinde belgelemeyi ve iklim uyumu için ölçülebilir göstergelere dönüştürmeyi hedefliyor. Araştırmacılar, pilot uygulama alanı olarak seçilen Haliç kıyılarındaki tecrübeyi Akdeniz Havzası'ndaki kıyı kentlerine taşımayı planlıyor.

Su mirası 5 farklı ölçekte inceleniyor

Hidro-Bilişsel Miras yaklaşımı, su mirasını bedenden topluma kadar 5 farklı ölçekte inceliyor. Sistem, beden ölçeğinde iklim sığınağı, yapı ölçeğinde iklime uyum, havza ölçeğinde su emanetçiliği, kıyı ölçeğinde iklim dirençliliği ve toplum ölçeğinde iklim okuryazarlığı kavramlarını ortak veri tabanında buluşturuyor.

Kürsü yönetimi, Akdeniz Havzası'ndaki kurumlara ve araştırmacılara yönelik 3 adımlı bir eylem çağrısı başlatacak. Bu çağrı, su mirası alanlarının ortak envantere eklenmesini, yöntemlerin açık veri protokolüyle paylaşılmasını ve kaybolan yapıların kayıt altına alınmasını içeriyor.

Söz konusu girişim, Haliç Üniversitesi tarafından 15 Ekim'de düzenlenen "COP31'e Doğru" webinarı ile 6 Kasım 2026'da uluslararası katılımla yapılan "Miras Olarak Su Çalıştayı II" etkinlikleriyle olgunlaştırıldı.

Ortak kurumlar, eylem çağrısı kapsamındaki protokol ve veri alanlarını Aralık 2026'da belirleyecek. Paydaşlar, 2027 yılında uluslararası fon başvurularını hayata geçirmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, "Üniversitemiz bünyesindeki UNESCO Miras, Su ve İklim Değişikliğinin Bütünleşik Yönetimi Kürsüsü kapsamında COP31'de gerçekleştirilecek panel, bu birikimi uluslararası bir platforma taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

HEWACC Kürsü Yönetici Eş Başkanı Yeşim Doran Taş ise yaklaşımın hedeflerine yönelik, "Su mirası kentin uyum hafızasıdır. Kurban değil, kaynak. Kaybolmadan kaydedelim." ifadelerini kullandı.