Haliç Üniversitesi ve ÖNDER'den İşbirliği Protokolü

26.03.2026 11:28
Haliç Üniversitesi ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği eğitim ve gençlik alanında protokol imzaladı.

Haliç Üniversitesi ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği arasında eğitim, kültür ve gençlik alanlarında işbirliğini kapsayan protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen imza törenine Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın ile ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan katıldı.

İşbirliği kapsamında, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak ortak projelerin hayata geçirilmesi, eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi ve gençlerin kariyer planlamasına yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. İki kurum arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, çeşitli etkinlik, seminer ve organizasyonların düzenlenmesi de planlanıyor.

Haliç Üniversitesi, akademik kadrosu ve uygulama odaklı eğitim yaklaşımıyla öğrencilerine çok yönlü bir gelişim ortamı sunarken, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarına katkı sağlayan çalışmalarıyla faaliyet gösteriyor.

İmzalanan protokolle iki kurumun bilgi birikimi ve deneyimlerinin bir araya getirilmesi, uzun vadeli ve nitelikli işbirliklerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

"Gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemal Bilal Aydın, işbirliğinin gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Aydın, "Üniversite olarak akademik birikimimizi ve imkanlarımızı, gençlerimizin geleceğine değer katacak projelerle buluşturmayı önemsiyoruz. ÖNDER ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinin, nitelikli ve donanımlı bireylerin yetişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan da gençlerin eğitim yolculuğunda güçlü kurumlarla bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini aktararak, "Haliç Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu işbirliği sayesinde öğrencilerimize yeni fırsatlar sunmayı ve onların gelişim süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

