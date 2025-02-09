Halk Et Projesi, Mobil Satış Tırlarıyla Antalya'nın Tüm İlçelerine Ulaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Halk Et Projesi, Mobil Satış Tırlarıyla Antalya'nın Tüm İlçelerine Ulaşıyor

Halk Et Projesi, Mobil Satış Tırlarıyla Antalya\'nın Tüm İlçelerine Ulaşıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Et' projesi, mobil satış tırlarıyla 7 gün 7 ilçede hizmet vermeye başlayarak Antalyalıların uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli etle buluşmasını sağlıyor. Proje, yerel üreticilerden temin edilen hijyenik etleri, veteriner gözetiminde işlenerek sunuyor.

09.02.2025 13:38  Güncelleme: 13:41
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Antalyalıları uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği 'Halk Et' projesi hizmet ağını genişletiyor. Haftanın 7 günü, 7 ilçede vatandaşın ayağına giden Halk Et Mobil Satış Tırı, yeni mobil araçlarıyla Antalya'nın tüm ilçelerinde hizmet vermeye başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında başlattığı Halk Et Projesi, vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Açıldığı ilk günden itibaren Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği Halk Et, satış mağazaları ve mobil tır ile vatandaşları uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturuyor. Yerel üreticilerden alınarak ANET'in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işlenen etler hijyenik, modern bir ortamda güvenle tüketiciye ulaştırılıyor.

Haftanın 7 günü ilçelerde

ANET Halk Et Satış Mağazaları'nda vatandaşlar uygun fiyatlı kaliteli et alma imkanı bulurken, Halk Et Mobil Satış Tırı ile bu hizmet Antalya'nın ilçelerinde yaşayan vatandaşların ayağına hizmeti götürülüyor. Halk Et Mobil Satı Tırı, pazartesi günü Kemer, salı günü Elmalı, çarşamba Korkuteli, perşembe Demre, cuma Kumluca, cumartesi Finike ve pazar günleri de Kaş ilçesinde vatandaşlara hizmet veriyor. Haftanın 7 günü kesintisiz hizmet veren Halk Et Mobil Satış Tırı gittiği her ilçede yoğun ilgi görüyor.

"19 ilçemizle buluşturacağız"

Kemer ilçesinde Halk Et Mobil Tır'ında çalışmaları yerinde inceleyen ANET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, Halk Et Mobil Tırı uygulamasının yeni mobil araçlarla hizmet ağının genişletileceği müjdesini verdi. Nuri Cengiz, "2019 yılında başlatılan projemiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Muhittin Başkanımızın en önemli sosyal projelerinden biri olan Halk Et Mobil Satış Tırımız haftanın yedi günü 7 ilçemizde hizmet veriyor. Vatandaşlarımız mobil satış tarımızdan çok memnun. Dört sabit mağazamızın yanında, yeni mobil araçlar takviye yaparak Halk Et'i Antalya'mızın 19 ilçesine ulaştıracağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Halk Et Projesi, Mobil Satış Tırlarıyla Antalya'nın Tüm İlçelerine Ulaşıyor - Son Dakika

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