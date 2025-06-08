Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük - Son Dakika
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Ekonomi

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
08.06.2025 14:42
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analizde, 1725 kişinin halka açık şirketlerden beyan sınırını aşan 3,6 milyar liralık kar payı (temettü) kazanmalarına rağmen bu geliri beyan etmedikleri saptandı. 200 milyon liralık vergi ödenmezken, söz konusu kişiler vergi dairelerini bildirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), halka açık şirketlerden elde edilen kar paylarına ilişkin geniş çaplı bir denetim çalışması yaptı.

2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan çalışmada, halka açık şirketlerce yapılan kar payı ödemeleri mercek altına alındı.

Başkanlık, beyannamelerle ilgili kurumlardan aldığı bilgileri dikkate alarak yaptığı analiz çalışmasında, halka açık şirketlerin hisse senedine sahip olan kişilere dağıtılan kar payı tutarları ve bu ödemeleri alan kişileri detaylı şekilde inceledi.

Çalışmada, söz konusu ödemelere ilişkin daha önce gerçekleştirilen gelir vergisi kesintileri dikkate alınarak brüt kar payı tutarları belirlendi.

VERGİ KAYBI 200 MİLYON LİRA

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gerçek kişilerin elde ettiği kar paylarının yarısının gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu istisna uygulandıktan sonra kalan gelirlerin yıllık beyan sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edildi.

Kontrol sonucunda, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında gelir vergisinden istisna edilen tutar sonrasında kalan kar payı gelirleri beyan sınırını aşmasına rağmen yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyen 1725 kişi tespit edildi.

Bu kişilerce 3,6 milyar liralık kar payının beyan edilmediği ve buna bağlı olarak da yaklaşık 200 milyon liralık verginin ödenmediği belirlendi.

Halka açık şirketlerden beyan sınırının üzerinde hisse senedi kar payı elde etmesine rağmen gelir vergisi beyannamesi vermeyen kişiler ilgili vergi dairelerine bildirildi.

"HEDEF, DAHA ADİL VERGİ SİSTEMİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GİB'in, teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bu tür çalışmalarla hem gönüllü uyum seviyesini artırmayı hem de vergi sisteminin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

İş Dünyası, Temettü, Ekonomi, Maliye, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat denizli:
    anasını ahlattınız bıde verılen 3 kurus temettü den vergı alıyorsın ıngılız usagı şimsek borsa batmıs zaten 34 9 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    tüm hesaplara bloke getir ödemedende kaldırma bak bakalım nasıl ödüyor herkes vergisini 17 10 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    önümüz pazar seçim olsa yine kazanırlar. ellem eder kullem eder kazanırlar .bize az bile bunlar hak ettik 17 4 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    5 lı çeteye de aynısını yapın görelim 12 2 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    bence herkes kazandigini aybasi devlete versin devlette vatandasa sadece 3 ogun kumanya ve su dagitsin, boylece vergi kacakciliginin, usulsuzlugun onune gecilmis olaunacaktir. 7 0 Yanıtla
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