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Halkbank, ABD'de açılan Owens davası düştü - Son Dakika
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Halkbank, ABD'de açılan Owens davası düştü

Halkbank, ABD'de banka aleyhinde açılan Owens davasının nihai olarak düştüğünü açıkladı. ABD Yüksek Mahkemesi, müştekilerin temyiz başvurusunu reddetti.

Halkbank, ABD\'de açılan Owens davası düştü
09.01.2024 - 10:15,
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Halkbank, ABD'de banka aleyhinde açılan Owens davasının nihai olarak düştüğünü açıkladı.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 27 Mart 2020'de ABD'de Banka aleyhine açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının (Owens davası) nihai olarak düştüğü bildirildi.

Açıklamada, ABD'de bir grup müşteki tarafından Banka aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açılan Owens davasının, önce ABD Güney New York Bölge Mahkemesi (Bölge Mahkemesi), ardından Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf Mahkemesi) nezdinde yargı yeri uygunsuzluğu gerekçesiyle reddedildiği ve müştekiler tarafından ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz etmek üzere 30 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

ABD Yüksek Mahkemesinin, 5 Ocak 2024 tarihinde temyiz başvurusunu ele aldığı ve 8 Ocak 2024 tarihinde de müştekilerin talebini reddettiğine dair kararın yayımlandığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Mart 2020'de Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Diğer taraftan, 26 Temmuz 2023 tarihinde açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir."

Kaynak: AA
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