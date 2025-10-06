Halkbank'ın Temyiz Başvurusu Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Halkbank'ın Temyiz Başvurusu Reddedildi

Halkbank\'ın Temyiz Başvurusu Reddedildi
06.10.2025 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi'nin temyiz başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Halkbank, ABD'de Banka aleyhine açılan ceza davasında İkinci İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde yaptığı temyiz başvurusunun reddedildiğini bildirirken, "Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu.

HALKBANK'IN ABD'DEKİ TEMYİZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Halkbank, İran'a yönelik yaptırımların delindiği iddiasıyla ABD'de aleyhine açılan ceza davasıyla ilgili Yüksek Mahkeme'ye yaptığı temyiz başvurusunun sonucunu açıkladı. Yüksek mahkeme, bankanın davanın durdurulması talebini reddetti.

"HUKUKİ SÜRECİN TAMAMLANDIĞI ANLAMINA GELMEMEKTEDİR"

KAP açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere Halkbank'ın ABD'de devam etmekte olan ceza davasıyla ilgili süreçte İkinci İstinaf Mahkemesi, Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini 22.10.2024 tarihinde reddetmişti. İkinci İstinaf Mahkemesi'nin aleyhimize verdiği bu kararla ilgili olarak Bankamızın ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States) nezdinde yaptığı temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 6 Ekim 2025 tarihinde reddedilmiştir. Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Süreç olağan akışında ilerleyecek olup Bankamız tüm yasal haklarını kullanmaya devam edecektir."

Açıklamada, ABD ve Türkiye arasında mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini yakalamaya yönelik girişimlerin de ayrıca olumlu yönde devam etmekte olduğu belirtildi.


Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Halkbank, Mahkeme, Ekonomi, Finans, Banka, Hukuk, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halkbank'ın Temyiz Başvurusu Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu Mutlu Kaya yeniden sahnede 10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu! Mutlu Kaya yeniden sahnede
Acı üstüne acı Baba ölü bulundu, oğlu 3 ay sonra canına kıydı Acı üstüne acı! Baba ölü bulundu, oğlu 3 ay sonra canına kıydı
İsrail’in alıkoyduğu yaklaşık 170 kişi sınır dışı edilecek İsrail'in alıkoyduğu yaklaşık 170 kişi sınır dışı edilecek
Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi
Yan bakma kavgasında silahlar çekildi, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Yan bakma kavgasında silahlar çekildi, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Pastaneye el bombası attı, kıskıvrak yakalandı Pastaneye el bombası attı, kıskıvrak yakalandı

20:41
Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı
20:22
2 ay sonra bulundu Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış
2 ay sonra bulundu! Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış
20:17
İran’da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi
İran'da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi
19:57
Dikkat çeken “Daltonlar“ iddiası Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş
Dikkat çeken "Daltonlar" iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş
19:31
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı
19:01
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan’da: Gazze’deki soykırımı durdurmak bize düşüyor
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan'da: Gazze'deki soykırımı durdurmak bize düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2025 21:11:04. #7.12#
SON DAKİKA: Halkbank'ın Temyiz Başvurusu Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.